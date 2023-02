แต้วยังกดไลก์ ฝ่ายหญิงงงเจอดราม่าจากบางคน เปิดตัวกลางหิมะญี่ปุ่น เฮกันลั่นลุ้นมานาน ต้น อาชว์ เผยโมเมนต์หวานกลางหิมะคู่ เซน เมจกา เพื่อนแซวเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการ อย่างมีชั้นเชิง

วันที่ 4 ก.พ.66 ดีเจหนุ่มอดีตหวานใจนางเอก ต้น อาชว์ โพสต์ภาพกลางหิมะญี่ปุ่นเคียงคู่กับผู้ประกาศข่าวและดีเจสาว เซน เมจกา พร้อมแท็กไอจีของฝ่ายหญิง โดยระบุแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษพยากรณ์อากาศด้วยว่า The snow forecast for Niseko Grand Hirafu is: A heavy fall of snow, heaviest during the night. Temperatures will be below freezing. (พยากรณ์อากาศหิมะสําหรับ Niseko Grand Hirafu คือ: หิมะตกหนักมาก หนักที่สุดในเวลากลางคืน อุณหภูมิจะต่ํากว่าการเยือกแข็ง)

งานนี้สาวเซนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า ไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะ ไว้ไปด้วยกันใหม่นะ!! ด้าน แต้ว ณฐพร นางเอกสาวอดีตหวานใจก็ยังเข้ามากดไลก์ ส่วนเพื่อนสนิทอย่างผู้กองไอซ์ ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า เปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการ ท่ามกลางคอมเมนต์แห่ยินดีเปิดตัวกันรัวๆ เพราะแฟนๆตามเชียร์กันมานาน อาทิ

อุ้ยยเปิดตัวเปิดใจจจ , งื้อออ หัวใจพองโตแล้ว1 , งื้ออออ ลุ้นมานานในที่สุดดดด , สักที !!! ฉันเหนื่อยมากนะพระบิดา , เย้ !!!!! อยู่เรือนี้มานานนารนน , ยินดีด้วยค่าาา , เย้ๆๆ ลุ้นอยู่นานเลย ในที่สุดไม้พายก็ไม่หัก , งู้ยยยยยยยยยยยยยยย , ยินดีด้วยนะคะ ดีใจมากๆเลย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามมีดราม่าเบาจากบางคน จนสาว เซน เมจกา ต้องคอมเมนต์ตอบโดยแท็กไอจีคนที่มาดราม่าพร้อมบอกไปว่า @…… แต่เซนไม่รู้จักคุณเลยค่ะ เข้าใจผิดแน่นอน ขออนุญาตไม่ตอบแล้วนะคะ

ขณะที่แฟนๆ เข้ามาช่วยต่อว่าเจ้าของไอจีดังกล่าว อาทิ อย่าไปสนใจมันเลยคะพี่ คนพวกนี้มันอยู่ในโลกจินตนาการของมัน ดึงอย่าไรก้อดึงไม่ออกคะ ปล. คุณคนข้างบนไปพบหมอบ้างก้อได้นะ , คนประเภทคุณเนี่ย ไม่ควรมีในโลกนี้ จริงๆ นะ รู้จักปะครับ ความยินดี , ว่างมากไปสวดมนต์นั่งสมาธิเนอะ , ยาหมดหรอคะ เป็นต้น

ด้าน เซน เมจกา ก็โพสต์ภาพเปิดตัวหวานเหมือนกันพร้อมแท็กถึงหนุ่มต้นเช่นกัน งานนี้ ดีเจแคน อติรุจ เพื่อนผู้ประกาศข่าวถึงกับเข้ามาแซวว่า เปิดแบบมีชั้นเชิง