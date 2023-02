คิมเบอร์ลี่ แชะภาพคู่กระทบไหล่ จีซู Blackpink หลังโผล่มาเยือนไทยสุดเซอร์ไพรส์ สวยคู่สมฉายา นางฟ้าตระกูลคิม

คิมเบอร์ลี่ แชะภาพคู่กระทบไหล่ จีซู / เพิ่งจะเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK ที่เมืองไทย เมื่อต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา สำหรับ 4 สาว ลิซ่า, โรเซ่, จีซู และ เจนนี่ วง BLACKPINK สร้างความประทับใจให้ Blink ไทยและต่างชาติที่เดินทางมาชมยังไม่ทันเลือนหาย

ล่าสุดทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆ เมื่อพี่ใหญ่คนสวยของวงอย่าง จีซู เดินทางมาประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเข้าร่วมงาน Cartier Beautés du Monde ในฐานะ Cartier’s Global Brand Ambassador ทำเอา Blink กรี๊ดแตกกันทั้งบางเพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อน

งานนี้ในไอจีของนางเอกสาวชื่อดัง คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส Friend of Cartier ประเทศไทย ได้โพสต์รูปคู่ จีซู พร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่า “Welcome to Thailand @sooyaaa__ looking exquisitely elegant as always!🤍✨” ซึ่ง จีซู เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิหัวใจสีแดง ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ในความสวยออร่าของทั้งคู่ที่แฟนๆ พากันเรียกว่า นางฟ้าตระกูลคิม(คิมจีซู-คิมเบอร์ลี่)กันอย่างมากมาย

ขอบคุณภาพ IG : kimmy_kimberley, ellethailandofficial, lofficielthailand