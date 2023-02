เสือ ลูกชาย เสก โลโซ เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก ดรีม แฟนสาว อ่านข้อความมีสะดุ้ง เผยผมมีคนที่พร้อมรักผมแบบ unconditionally อยู่แล้ว

หลังมีข่าวแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มฝ่ายหญิง ถึงขั้นมีปากเสียงกันในครอบครัว สำหรับ เสือ เสฏกานต์ ลูกชาย เสก โลโซ และ กานต์ วิภากร เมื่อคบหาดูใจกันกับสาว สาว ดรีม กัญญาณัฐ เป็นเวลานานหลายปี

แต่ล่าสุดดูเหมือนทั้งคู่จะสิ้นสุดทางรักกันแล้ว เมื่อดรีม กัญญาณัฐ ออกมาประกาศสถานะว่าตอนนี้โสดกลางโซเชียล หลังจากมีคนถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับเสือมาเยอะมาก ก่อนจะยืนยันว่าที่เลิกกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงิน และมือที่สาม

ล่าสุด เสือ เสฏกานต์ ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรก หลังจากที่ฝ่ายหญิงประกาศโสดผ่านทางไอจีสตอรี่ว่า “ไม่ต้องห่วงนะ ผมมีคนที่พร้อมรักผมแบบ unconditionally อยู่แล้ว แบบที่ไม่ต้องการจะทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลา รักแบบไม่มีเงื่อนไข that’s the only thing I wanted all this time”