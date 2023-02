การกลับมาแสดงโชว์บนเวที ‘Super Bowl 2023’ ในรอบหลายปีของ “Rihanna” ตัวแม่จะแคร์เพื่อ สร้างตำนานไม่แผ่ว ก็เติมแป้งที่ขายบนเวทีไปเลย

ปรากฏการณ์ตัวแม่ Rihanna (รีฮานน่า) คัมแบ็คสเตจ ในงาน ‘Super Bowl Halftime Show 2023’ หรือซูเปอร์โบวล์ ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.พ. (13 ก.พ. ตามเวลาในประเทศไทย) ณ State Farm Stadium เมือง Glendale, Arizona ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีม Kansas City Chiefs และ Philadelphia Eagles เรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างมาก



โดยปรากฎตัวในลุคสีแดงโดดเด่น แถมขนเพลงดังยอดฮิตติดชาร์ตกว่า 12 เพลงรวด ครั้งแรกในการหวนคืนเวทีในรอบ 7 ปี ของเจ้าแม่วงการ R&B ไม่ว่าจะเป็นเพลง Bitch Better Have My Money และตามด้วยการโชว์เสียงทรงพลัง Where Have You Been , Only Girl , We Found Love , Rude Boy , Work , Wild Thoughts , Pour It Up และตามมาอีกหลายเพลง จนถึงเพลงที่แฟน ๆ รอคอยอย่าง Umbrella ปิดท้ายด้วย Diamonds

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยจิตวิญญาณของแม่ค้ายังมีการไทอินเครื่องสำอางแบรนด์ดังของตัวเองระหว่างโชว์ ให้แฟน ๆ ได้แอบยิ้ม เพราะก่อนหน้านี้โชเชียลฯ ต่างล้อเลียนว่าเธอต้องมาขายของบนเวทีแน่ๆ ซึ่งใครจะไปคิดว่า แม่ค้าบวกเป็นนักร้องนิดหน่อยอย่างรีฮานน่าจะทำจริง เพราะเธอหยิบแป้งผลิตภัณฑ์ของเธอ มาทัชอัพกลางเวทีขณะโชว์

นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการโชว์ไม่นาน ทางตัวแทนของริฮานน่า ก็ได้ออกมายืนยันด้วยว่า ตัวศิลปินสาวคนดังกำลังตั้งท้องทายาทคนที่ 2 กับ “ASAP Rocky” (เอแซป ร็อคกี้) แร็ปเปอร์รุ่นน้อง หลังจากทั้งคู่ได้ต้อนรับทายาทคนแรกเป็นลูกชายเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2022 เรียกได้ว่านอกจากรอคอยการคัมแบ็คร้องเพลง ยังได้รับข่าวดีจากเธออีกด้วย