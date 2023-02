แฟนๆให้กำลังใจ ซาร่า คาซิงกินี โชว์กุหลาบช่อโต การ์ดข้อความหวานจาก ดาริล ยัง สามี แม้ตัวต้องห่าง

ต้องห่างกันจากคดีใหญ่สามีถูกควบคุมตัวอยู่ตอนนี้ วาเลนไทน์แรกของสามีภรรยา ซาร่า คาซิงกินี ก็ยังหวานได้ โดย ซาร่า เผยภาพกุหลาบสวยช่อใหญ่ และ การ์ดข้อความหวานจากดาริล ยัง สามี ถึง ซาร่า บอกรักสุดสวีตพร้อมขอบคุณกับการมาเป็นภรรยา

โดยสาวซาร่า โพสต์โมเมนต์หวานพร้อมแคปชั่นว่า Happy Valentine’s Day #vday โดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันแห่งความรักจำนวนมาก พร้อมให้กำลังใจความรักของซาร่าตอนนี้ อาทิ

ความรักก็คือความรัก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตอนสุขหรือทุกข์ Happy Valentine’s day name Sarah ใดๆคือกุหลาบสวยมาก สวยเหมือนคนรับเลย , Happy Valentine’s day จ้าาาา , Happy Valentine’s Day to You Both ka