เริ่มเลอ!! ‘กุ๊บกิ๊บ- สุมณทิพย์’ รีวิวพลีชีพ ความสวยจึ้ง บินทำสวยไกลถึงเกาหลี ที่ต้องยอมรับเลยว่าสวยแบบตะโกน

เรื่องของความสวยและการดูแลตัวเองก็ยังคงยืนหนึ่ง สำหรับ ‘กุ๊บกิ๊บ – สุมณทิพย์’ สาวแซ่บไซซ์มินิ ที่ต้องยอมรับว่ายิ่งทวีคูณความสวย สดใสมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยเป็นอีกคนที่กล้าทำ แล้วกล้าพูดแบบชัดเจนว่าเธอเคยทำศัลยกรรมมาจริง แถมยังภูมิใจอีกด้วย ล่าสุด กุ๊บกิ๊บก็ได้ออกมาโพสต์ เรื่องความสวยความงาม เพื่อเป็นการรีวิวการทำศัลยกรรมครั้งล่าสุดของเธอ ที่บินไปอัพความสวยถึงประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นรูปหลังทำทันทีสู่วันนี้ที่ครบ 1 เดือนพอดี



“Way to take care of Yourself in 2023 รีวิวพลีชีพ การไปทำสวยที่เกาหลี!!! ล่าสุด!!! จากรูปแรกหลังทำทันทีสู่วันนี้ที่ครบ1เดือนค่ะ …. เพราะความสวยต้องใช้เงิน เราต้องสวยขึ้นทุกวันๆในแบบของเรา ไปทำสวยกันค่ะ”

แน่นอนว่าทันทีที่แชร์ออกไป เพื่อนศิลปินดารา และแฟนๆ แห่เข้ามากดไลก์ พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่า กุ๊บกิ๊บในเวอร์ชั่นนี้สวยสะดุดตา ออร่าสุดๆ จนต้องยอมเลยกันทีเดียว