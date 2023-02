“จางกียง” ออกจากกรมแล้ว เตรียมคืนวงการนักแสดง กำลังพิจารณารับบทนำซีรีส์ใหม่ พร้อมต่อสัญญากับ YG

สำนักข่าวเกาหลีรายงาน เมื่อ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา นักแสดงมากความสามารถและแฟนหนุ่มแห่งชาติเกาหลีอย่าง จางกียง กลับมาทวงความรักจากแฟน ๆ แล้ว หลังเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติ ปลดประจำการออกจากกรมที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารประจำการกองทหารราบที่ 15 ของกองทัพบก

จางกียง เข้ากรมในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเสร็จสิ้นการรับราชการทหารอย่างซื่อสัตย์และเข้มแข็ง หลังจากผ่านไป 1 ปี 6 เดือน

จางกียง กล่าวหลังปลดประจำการว่า “ขอบคุณที่รอผมกันมานาน ผมจะพยายามกลับมาทักทายทุกคนด้วยผลงานดี ๆ เร็ว ๆ นี้ครับ” พร้อมทั้งมีข่าวแว่ว ๆ มาว่า หนุ่มจางกียงกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาบทนำซีรีส์เรื่องใหม่ “I’m Not a Hero” ที่เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซี

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า จางกียงได้ต่อสัญญากับ YG Entertainment ก่อนที่เขาจะเข้ากรม ต้นสังกัดให้สัมภาษณ์ว่า “ในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนของจางกียง เราสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมเพื่อช่วยให้เขากลับมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะนักแสดง”

จางกียงซึ่งเริ่มแสดงอย่างจริงจังในละครเรื่อง ‘ It’s Alright, This is Love ‘ ในปี 2014 ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยการแสดงของเขาในละครเรื่อง ‘ Go Back Couple ‘ และ ‘ My Mister ‘ จางกียงยังมีผลงานที่โดดเด่นในเรื่อง ‘ Now, We are Breaking Up ‘ ก่อนที่เขาจะเข้ากรม

ขอบคุณที่มาจาก Allkpop