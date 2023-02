เจฟ ซาเตอร์ ประกาศลาค่าย กลางคอนเสิร์ตคินพอร์ช ส่งท้ายความสุข แฟนๆ น้ำตาแตก เตรียมส่งผลงานค่ายใหม่ Warner music Thailand และ Studio on Saturn

ทำเอาแฟนคลับน้ำตาแตกกันถ้วนหน้า ในงานคอนเสิร์ตซีรีส์ KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 WTF เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 26 ก.พ.2566 นักแสดง/นักร้องหนุ่ม “เจฟ ซาเตอร์” ได้ประกาศเรื่องสุดช็อก ออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัด Be On Cloud มาอยู่ค่าย Warner music Thailand และ Studio on Saturn

ท่ามกลางความใจหาย แฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับ เจฟ ซาเตอร์ กับการเดินตามความใฝ่ฝัน โดยทาง Studio on Saturn ได้ออกมาทวีตข้อความว่า “เมฆกับดาวเสาร์ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะ และถึงเมฆก้อนเล็กๆ จะลอยห่างไปหน่อย ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าเดียวกันนะ#beoncloud”

โดยประวัติของ เจฟ ซาเตอร์ หนุ่มลูกเสี้ยวไทย-อังกฤษ-จีน จบปริญญาตรีจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นนักร้องชาวไทย ในสังกัด กามิกาเซ่ รู้จักกันในชื่อ Jeff Demo Project เข้าสู่วงการบันเทิงจากการออดิชั่นเป็นศิลปินฝึกหัดที่อาร์เอสประมาณ 2 ปี จนกลายเป็นนักร้อง ภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็นศิลปินสังกัด The Demo หลังจากนั้นก็ได้ถูกยุบมารวมเป็นศิลปินในสังกัด Garden Music ในปี 2558

ต่อมาเมื่อปี 2561 เจฟ ซาเตอร์ เปิดตัวเป็นศิลปินภายใต้สังกัด GRAND MUSIK ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ กระทั่งปี 2565 ดังเปรี้ยงสุดๆ กับการได้รับเล่นซีรีส์ KinnPorsche The Series รับบทเป็น คิม อีกทั้งยังมีผลงานเพลง ‘แค่เธอ’ (why don’t you stay) เพลงประกอบซีรีส์วายเรื่อง KinnPorche The Series รวมถึงเพลงดังยอดฮิต ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง