เลิกกันด้วยความรัก! ‘มิเรียม’ เปิดใจครั้งแรก ปิดฉากรัก 3 ปี ‘เป้ อารักษ์’ มองอนาคตไม่เหมือนกัน ยกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

ทำเอาแฟนคลับตกใจไม่น้อย หลังพระเอกหนุ่ม เป้ อารักษ์ เผยกับสื่อว่าได้เลิกรากับนางแบบสาว มิเรียม ศรพรหมมาศ ยุติความรัก 3 ปี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ดูสวีตกันมาก ไม่มีวี่แววว่าจะเลิกรากัน

ล่าสุดมีโอกาสเจอ มิเรียม มาร่วมเดินแบบในงาน “Central Dolce Italia 2023” ณ ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มิเรียม ได้เปิดใจครั้งแรก ถึงสาเหตุที่เลิกรากับ เป้ อารักษ์ พร้อมเผยสภาพจิตใจในตอนนี้

ดูเหมือนสดใสขึ้นแล้ว จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

“สดใสเหรอคะ(หัวเราะ) ก็ดีค่ะ ถามว่าสดใสขึ้นไหม จริงๆ ช่วงนี้มิเรียมขอเล่าให้ฟังนะคะว่าเราภูมิใจมากๆ นอกจากเดินแบบ ถ่ายแบบ คนอาจจะไม่รู้ว่ามิเรียมเป็นนักบำบัดด้วย ช่วงนี้ก็มารับเคสมากขึ้น มีลูกค้ามากขึ้น มันทำให้เรามีพลังชีวิตมากๆ เพราะว่าหลังจากโควิดเรื่องสุขภาพจิตของทุกคนก็อาจจะต้องการคนช่วยเหลือ”

“ขนาดหนูเองช่วงโควิดก็ยังมีช่วงดาวน์มากๆ พอกลับมาทำงานตรงนี้ที่หนูไปเรียนที่อเมริกามา ตอนแรกไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือเปล่า เพราะว่าภาษาไทยเราไม่ได้แข็งแรงเท่าภาษาอังกฤษ แล้วภาษามันก็สำคัญมากๆ ในการบำบัดคน พอเริ่มกลับมาทำ มันไม่ได้อยู่ที่ภาษาแล้ว มันอยู่ที่ความต้องการของเรา”

ช่วงนี้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น?

“เปล่าค่ะ จริงๆ ออกไปช่วยคนอื่นมากขึ้นค่ะ”

เหมือนเป็นการบำบัดตัวเองไปในตัวด้วยไหมกับการรับฟังปัญหาคนอื่น?

“แน่นอน ถ้าเป็นนักบำบัดต้องบำบัดตัวเองก่อน”

หลายคนงงกับคู่เรายังดูหวานๆ กันดีอยู่ แต่ทำไมเลิกกัน มันเกิดอะไรขึ้น?

“ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ มันแค่เป็นเรื่องสองคนที่รักกัน คุยกันแล้ว ไม่ใช่ไปต่อไม่ไหวค่ะ อาจจะมองอนาคตไม่เหมือนกัน แล้วตอนนี้ก็รักกันเหมือนเดิม เป็นเพื่อนสนิทกัน ยังร่วมงานด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ซัพพอร์ตกัน ก็รู้สึกว่าพี่เป้ยังเป็นเบสต์เฟรนด์ของหนู (เป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกัน?) ใช่ค่ะ มองเป้าหมายไม่เหมือนกัน(ยิ้ม)”

ตอนที่พี่เป้ให้สัมภาษณ์ว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันแล้ว เขาได้บอกเราก่อนไหม?

“ไม่บอก(หัวเราะ) แต่ไม่ถึงกับตกใจค่ะ เพราะสุดท้ายเราสองคนไม่ได้ตั้งใจปิดบังอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ตั้งใจมาประกาศ ก็ไม่ได้ตกใจเลย”

หลายคนเสียดายคู่เรา เพราะเข้ากันได้ดีมาก?

“ไม่เสียดายหรอกค่ะ รู้สึกดีใจ เป็น 3 ปีที่แฮปปี้มาก เหมือนได้เพื่อนที่ดีมากๆ มาด้วย ไม่มีเรื่องเสียใจเลยค่ะ”

มีความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ความรัก 3 ปีไหม?

“หนูไม่อยากจะพูด เพราะว่าบางคนก็เชื่อใช่ไหม แต่ว่ามิเรียมเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่สองคนเขาต้องเลือกกัน เพราะว่าความรักเป็นการ I choose you, you choose me ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนมันอยู่ที่สองคนเลือก”

ก่อนที่เราจะถอย มีการตกลงพูดคุย ปรับจูนปรับความเข้าใจกันไหม?

“แน่นอนคู่รักเราต้องมีการคุยกันเยอะแยะอยู่แล้ว แต่เรื่องสองคนก็ไม่ได้ประกาศให้ใครฟังเนาะ”

เป็นการจบกันด้วยดี ยังเป็นพี่น้องที่ติดต่อกันอยู่?

“ใช่ๆ ถ้าเราทำอะไรด้วยความรัก ความจริงใจ มันก็ต้องออกมาดี เราคบกันด้วยความรัก แล้วเลิกกันด้วยความรัก รู้สึกดีใจมากๆ จริงๆ ขอโทษนะไม่มีอะไรดราม่าให้เลย(หัวเราะ)”

เรามีเฮิร์ตบ้างไหม?

“ต้องเสียใจใช่ไหมคะ เพราะว่าทุกความสัมพันธ์ก็ต้องมีความหวัง มีความสัมพันธ์ที่เราต้องเปลี่ยน คอนเน็กชั่นจะไม่เหมือนเดิม ก็เสียใจๆ แต่ว่าอย่างที่บอกพอเรายังรักกัน เป็นเพื่อนกันได้อยู่ ความรู้สึกก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขค่ะ”

ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันได้ หลายคนก็เชียร์อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม มีโอกาสเป็นไปได้ไหม?

“อนาคตไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้ว”

ตอนนี้เราเปิดใจให้ตัวเองไหม หรือยังอยากใช้ชีวิตโสด?

“มิเรียมเป็นคนที่ใจกว้างอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าไม่ได้ไปค้นหาอะไร แค่โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตตอนนี้ค่ะ”

พอเราเป็นนักบำบัด ฟังเรื่องทุกข์ของคนอื่น จะทำให้เราเครียดกว่าเดิมไหม?

“ไม่ค่ะ คือการเป็นนักบำบัด มันเป็นพลังพิเศษที่เราสามารถช่วยให้คนนั้นช่วยเหลือตัวเอง มันไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของเรา สิ่งที่เราให้เขาไป เขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เขา แล้วงานเราก็จบตรงนั้น ถ้าเราเอาชีวิตเขามาเป็นความรับผิดชอบของเรา ถ้าเราทำไม่ดี ชีวิตเขาก็อาจจะไม่ดี”

“อย่างแรกเลยตอนเรียนเรื่องบำบัด เรื่องสุขภาพจิตก็คือชีวิตของเขาคือของเขา ชีวิตของเราก็เป็นของเรา มันงดงามมากๆ ตอนเห็นเขาเลือกให้ตัวเองที่ไม่ได้โดนคนอื่นบังคับ เราสอนให้เขารักตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็เลือกอะไรที่ดีขึ้นอยู่แล้ว”

ให้นิยามความรักในตอนนี้ของตัวเองเป็นยังไง มูฟออนแล้วอยากอยู่คนเดียว?

“สำหรับมิเรียมความรักมันไม่ได้เป็นแค่หนึ่งรูปแบบ ความรักมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนเข้าใจมาก มันไม่ใช่แค่เรารักแฟน เรารักพ่อแม่ เรารักลูกหมา ถ้าหนูไม่เข้าใจความรักที่มหัศจรรย์ หนูไม่มีชีวิตแน่นอน เพราะว่าความรักจริงๆ มันมากกว่าคำว่าศาสนามากกว่าพระเจ้า มันคือสิ่งที่ทำให้โลกเราหมุนจริงๆ”

“มิเรียมไม่มีวันที่ขาดความรักได้ ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนๆ จากพี่ๆ เราจะใช้ทุกวันไปด้วยความรักแน่นอน ไม่ว่าจะมารูปแบบไหน ก็เปิดใจตลอดเรื่องความรัก (แฮปปี้กับชีวิต) แน่นอนค่ะ(ยิ้ม)”