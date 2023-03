งานประกาศรางวัลออสการ์ (Oscars) ครั้งที่ 95 ประจำปี 2023 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ (Academy of Motion Picture Arts and Sciences: AMPAS) งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาพยนตร์ เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างสวยสดงดงาม ณ โรงภาพยนตร์ดอลบี เธียร์เตอร์ (Dolby Theatre) ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

โดยล่าสุด “มิเชล โหย่ว” นักแสดงมากฝีมือวัย 60 ปี สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฮอลลีวูดอีกครั้งด้วยการเป็นชาวเอเชียคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ “ออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม” ได้สำเร็จ จากบทบาทเอเวอลีน หวัง ผู้อพยพชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และเป็นเจ้าของร้านซักรีดในภาพยนตร์บู๊สุดแหวก “ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส” หรือ “Everything Everywhere All at Once”

ก่อนหน้านี้ มิเชล โหย่ว สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงหญิงเชื้อสายเอเชียคนที่ 2 ที่ชนะรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม รางวัลลูกโลกทองคำไปครองได้สำเร็จ เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม มิเชล โหย่ว เป็นนักแสดงมากความสามารถชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ที่เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อย เธอลงประกวดนางงามมาเลเซีย (Miss Malaysia) และสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้เมื่อปี 1983 ถือเป็นใบเบิกทางให้เธอเข้าสู่วงการบันเทิงก็ว่าได้