นุ่น สุทธิภา โพสต์ใหม่ในรอบ 2 วัน ชาวเน็ตด่าแรง “ไม่มีจิตสำนึกเหรอคะ”

นุ่น สุทธิภา / งานเข้าจังๆ หลังชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ ‘นุ่น สุทธิภา’ นักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ ที่ถูกโยงว่ามีเอี่ยวทำให้ คู่รักสายฮาอย่าง ‘ก้อย กับ นิกกี้’ มีข่าวระหองระแหงกัน จนกลายเป็นปมดราม่าอย่างหนักในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้

จนกระทั่งเมื่อชาวงเช้าของ 17 มี.ค. 66 สาวนุ่น ได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ว่า มีแต่ความรักแบบ “พี่น้อง” ที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้น ซัพพอร์ตกันเสมอถามไถ่งานเผื่อพี่ๆ ให้ตลอด มีแต่ความหวังดี ส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลย แยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะ

เรื่องประเด็นของพี่ๆที่เกิดขึ้น นุ่นก็ได้รับรู้มาว่า เป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ ทำให้มีปัญหากัน ขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ”

และล่าสุด นุ่น ได้โพสต์รูปลงไอจี noon_sutthipha อีกครั้งหลังจากไม่ได้โพสต์มากว่า 2 วัน พร้อมกับมีข้อความว่า “get up and go to work 🤍” ซึ่งในโพสต์นี้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและอัวใจในช่องคอมเมนต์จำนวนมาก อาทิข้อความว่า “เป็นกำลังใจให้นะครับ🤟” , “สวยมากคุณนุ่น” , “เป็นกำลังใจครับ พวกมีปากพูดไปโยงให้คนอื่นเสียหาย” , “❤️❤️เป็นกำลังใจให้ครับ ชาวเน็ตมั่วโยงกันไปหมด ขอบคุณที่คอยซัปพอตนายน้อยนะครับ❤️❤️❤️” เป็นต้น

แต่หากเข้าไปดูในโพสต์เก่าเมื่อ 2 วันก่อนของนุ่น กลับพบข้อความจากชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้ามาแซะและต่อว่า ยกตัวอย่างข้อความดังนี้ “จริงๆ ถ้ามีแฟนหรือหลัว ก็ไม่ควรเยอะใส่แฟนชาวบ้านเขานะคะ สงสารครอบครัวเขาเนาะ ผญ ด้วยกันอ่ะพี่” , “ควรมีขอบเขต” , “สนิทแค่ไหนแต่ก็ต้องมีการเว้นระยะบ้างนะคะ รับแต่คอนเทนต์แนวนี้หรอคะ”

“การให้ที่ดี คือการให้เกียรตินะคะ 😊” , “แสดงว่า ถ้ามี แฟน ละแฟนคุณหอมกอดจับมือ กับผู้หญิงคนอื่นได้สินะ ควรมีระยะห่างนะ ถ้าเป็นพี่น้องคลานตามออดท้องพ่อแม่เดียวกันว่าไปอย่าง อันนี้เกินไป” , “เสื้อแฟนเขาคุณจะขอจะมางอแงอย่างงั้นไม่ได้นะคะ มารยาทเนาะเขาก็มีแฟนก็ควรให้เกียรติแฟนเขาด้วย”

“จะงาน จะเพื่อน จะพี่น้องมาแต่ไหนแต่ไร ก็ควรเว้นระยะห่างสักนิด ไม่ใช่จะกอด จะหอม กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันตามอำเภอใจ ให้เกียรติกันบ้าง ไม่ใช่ไม่เกรงใจกันเลย มันต้องขนาดไหน ถึงไปทำกันได้ขนาดนั้น” , “เกินนนน ไม่ต้องให้คนอื่นมาสอนเยอะแยะอะไรเลย ถามจริงๆ ไม่มีจิตใต้สำนึกเลยหรอคะ หรือแยกแยะไม่ได้เหรอว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ถามจริงๆค่ะ😂”

ขอบคุณไอจี noon_sutthipha