เจ้าขุน ไลฟ์ตอบความรู้สึกชาวเน็ตแอบห่วง โพสต์ล่าสุด เจด้า พี่สาวเข้ามาเมนต์

เปิดความรู้สึก “เจ้าขุน” ไลฟ์ตอบชาวเน็ตฟังแล้วแอบห่วงส่งกำลังใจรัวๆ โพสต์ล่าสุด เจด้า ลูกสาว จีน่า พี่สาวต่างมารดา ก็โผล่เมนต์

อีกหนึ่งทายาทหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ “เจ้าขุน จักรภัทร” ลูกชายคนกลางของ “เจ เจตริน” กับ “ปิ่น เก็จมณี” ซึ่งกำลังจะมีผลงานเพลงล่าสุดออกมาในวันที่ 3 เม.ย. นี้ ทำเอาแฟนๆ รอติดตาม

ล่าสุด “เจ้าขุน” ได้ออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมพูดถึงเพลงใหม่ ซึ่งแฟนๆ ต่างถามว่าเพลงใหม่ที่จะออกมาชื่ออะไร แต่ “เจ้าขุน” ขออุบไว้ก่อนให้รอฟังพร้อมกัน 3 เม.ย. นี้

ขณะที่บางช่วงบางตอนของการไลฟ์ แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ดูขุนแล้วมีความสุข” ด้าน “เจ้าขุน” ก็ได้ตอบกลับว่า… “จริงๆ ผมพยายาม ผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ครับตอนนี้ ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้ หวังว่าทุกคนจะขำนะครับ” จากคำพูดของ “เจ้าขุน” ทำให้ชาวเน็ตแอบเป็นห่วง พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ “เจ้าขุน” กันเป็นจำนวนมาก

ขณะที่ โพสต์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา โปรโมตเพลงใหม่ของตัวเอง ว่า Coming soon… #เพลงใหม่ปล่อย3เมษา โดย เจด้า จิดาริน ณ ลำเลียง (ลูกสาวจีน่า) พี่สาวต่างมารดาเจ้าขุน ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันทีรอฟังเพลงของน้องชายเลยทีเดียวว่า I’m obsessed ด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์รอชมผลงานกันรัวๆเช่นกัน

โดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข้อความซึ้งของสองแม่ลูก ขณะ เจ้าขุน โพสต์รูปถึงแม่เนื่องในวันสตรีสากล แคปชั่นว่า “Happy international women’s day love u so much xx” (สุขสันต์วันสตรีสากล รักแม่มาก) แม่ปิ่นก็เข้าไปคอมเมนต์ ว่า “I love u to da max thank u jk” (แม่รักลูกมาก ขอบคุณเจ้าขุน) ส่วน เจ้าขุน ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแม่ว่า “only girl that willnever break my heart (คุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีทางทำให้ฉันเสียใจ) ก่อนที่ ปิ่น เก็จมณี จะคอมเมนต์อีกครั้งว่า “and only 3 of u … that always here for me (มีแค่ลูก 3 คน ที่อยู่ข้างแม่เสมอมา)