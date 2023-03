ลั่นไม่เจ็บ ที่สุดค่ะแม่ ปิ่น เก็จมณี โพสต์คลิปโชว์รอยสักอีก หลายคนโฟกัสที่เนื้อเพลงจี๊ดมาก เพื่อนคนบันเทิงแฟนๆ ส่งหัวใจกันรัวๆ

หลายเรื่องราวตอกย้ำกระแสข่าว คู่รักยุค90 เซ็นใบหย่า ที่มีการจับตาไปที่คู่ของ ปิ่น เก็จมณี และ เจ เจตริน ไม่ว่าจะเป็นการลบรูปลบข้อความวันครบรอบแต่งงาน 22 ปี ล่าสุด เจ เจตริน เองก็ยกเลิกการไปร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต2ค่ายยักษ์แกรมมี่และอาร์เอส ทั้งที่เดิมมีชื่อจะไปร่วมงาน

ด้าน ปิ่น เองนอกจากโพสต์คลิปหรือข้อความเศร้า พร้อมพูดถึงเรื่องกำลังใจ ซึ่งมีเพื่อนๆแห่เข้ามาให้กำลังใจแบบล้นหลามแล้ว ก่อนหน้านี้ ปิ่น ลงคลิปในสตอรี่ไปสักลายใหม่กลางหลังเป็นชื่อลูกชาย ทั้ง 3 คน

ล่าสุด วันที่ 23 มีนาคม 2566 ปิ่น โพสต์คลิปที่ไปสักดังกล่าวลงในอินสตาแกรม ซึ่งเป็นชื่อของลูกชาย 3 คน เจ้านาย เจ้าขุน เจ้าสมุทร ที่กลางหลัง และรอยสักตรงซี่โครงที่เป็นคำว่า Self Love (รักตัวเอง) โดยเพื่อนๆ คนบันเทิงเข้ามาส่งหัวใจ บ้างก็บอกว่าเห็นแล้วเจ็บแต่สวยจัง ซึ่ง ปิ่น ก็เข้ามาตอบด้วยว่า “ม่ายเจ็บบบค่า” ก้อย รัชวิน ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า “ที่สุดค่ะแม่” หลายคนก็เข้ามาชมด้วย พร้อมให้กำลังใจ

แต่ที่ทำหลายคนโฟกัสกับเพลงในคลิปของปิ่น ท่อนที่ร้องว่า “Don’t forget once I would’ve died for you, baby. I loved you, I loved you, I loved you” หรือแปลว่า “อย่าลืมว่าครั้งหนึ่งฉันเคยยอมตายเพื่อคุณนะที่รัก ฉันเคยรักคุณ ฉันเคยรักคุณ ฉันเคยรักคุณ” โดยเพลงดังกล่าวคือเพลง Then ของ Anne-Marie เนื้อเพลงประมาณว่า ผู้หญิงคนหนึ่ง ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักคนอีกคน คอยซัพพอร์ต ยอมตายแทนได้ สุดท้ายผู้ชายก็จากไป ความรักกลายเป็นอดีต