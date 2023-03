วันไหนดังแล้วปลี่ยนไปให้เตือนด้วย ไม่อยากเปลี่ยนไปตามแสงสี เบลล่า กอดคอเพื่อนสนิทน้ำตาไหล เผยความลับช่วงอกหักเฮิร์ตผ่านมาได้ยังไง

เบลล่า ราณี เผยคลิปล่าสุดทางช่องยูทูบ Ploy and Bell ของเจ้าตัวกับผู้จัดการส่วนตัว ใน 50 Questions with my besties เบลล่ามาล้าว โดยมาพร้อมกับเพื่อนสุดซี้ ที่จะมาตอบคำถามกันแบบรัวๆ ด้วยคำตอบที่มีแต่เพื่อนเท่านั้นที่รู้ แม้แต่คุณแม่ปราณีก็ยังไม่รู้

โดย เบลล่า พร้อม โอ กับ หมิว เพื่อนสนิทที่คบกันมา 14-15 ปีตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกัน นอกจากต่างให้คะแนนความไว้ใจกับเพื่อนเต็มสิบแล้ว

เม้าธ์ถึงความคลั่งรักที่สุดเพื่อนยกให้ เบลล่า โดย โอ เล่าว่า บ้านเบลล่า อยู่สะพานใหม่ คนที่เบลล่าเคยคุยด้วยอยู่พระราม2 เธอมีนัดกับคนคุยคนนี้ไปสยาม เบลล่าขับรถไปรับเขาที่พระราม2 แล้วก็ไปสยาม แล้วจากสยามกลับไปส่งเขาที่พระราม2 แล้วค่อยกลับบ้านสะพานใหม่ เป็นคนทุ่มเท

โลกสวยที่สุด เพื่อนลงความเห็น คือ เบลล่า อีก ให้อภัยๆ ใจเย็นๆ ปล่อยเขาไป หลังลุกลาม เพื่อนๆ ไม่เป็นไรไม่ต้องไปนินทา (เพื่อน : ขอด่าก่อนตอนนี้ เอาตอนนี้เลย)

สิ่งที่เพื่อนทำและจะไม่มีวันลืม เบลล่า เล่าเรื่องเฮิร์ตๆ อกหักเรื่องความรัก จะมีเพื่อนซัพพอร์ตตลอด เลยรู้สึกว่าความจริงเราไม่ได้ขาดอะไรไปเลย เรามีความรักของคนรอบข้าง มันโอเคแล้ว

ความในใจที่อยากจะพูด เบลล่า บอกเพื่อนว่าดีใจที่ได้รู้จักกัน ขอบคุณเพื่อนทั้งสองที่รับฟังตลอด อยู่เคียงข้างตลอดในวันที่สุขหรือทุกข์ วันที่มีปัญหาดาวน์มากๆ จะขุดเพื่อนคนนี้ขึ้นมาเสมอ

ส่วน โอ ซาบซึ้งกับเพื่อนทั้งสองตอนแม่โอป่วยต้องไปอยู่สถานพักฟื้น เพื่อนทั้งสองไปเยี่ยมจนแม่น้ำตาไหลเลย

ด้าน หมิว เผยว่าไม่ใช่เหตุการณ์ แต่เป็นทุกการสนทนาที่คุยกัน เราทำงานคนละแบบเลย ไม่ต้องรู้ดีเทล แต่อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรเพื่อน เดี๋ยวมันก็ผ่านไป แค่เนี้ยมันมีความหมายกับเราจริงๆ เหมือนเป็นดาราใหม่ๆ คนก็จะมาเตือน เดี๋ยวเพื่อนคนนี้ดังแล้วเขาก็จะหายไป จนถึงวันนี้เบลยังไม่เปลี่ยนไปเลยเว้ย

โอ ก็ขอบคุณเพื่อนที่อยู่ตรงนี้ทั้งสองคน การมีเพื่อนสองคนนี้ทำให้อยู่กรุงเทพฯได้อย่างมีความสุข ทำเอาน้ำตาแห่งความซาบซึ้งของเพื่อนๆ 3 คนกอดกันร้องไห้เลย

เบลล่า ยังบอกว่า ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลย จะบอกเพื่อนว่าวันไหนที่เราปลี่ยนไปให้เตือนด้วยนะ เป็นเหตุผลว่าเราจะต้องเจอเพื่อนให้บ่อยๆ เพื่อดูว่าเธอดูสิฉันเปลี่ยนไปไหม เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนไปตามแสงสี เราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราเลิศเลอกว่าคนอื่น เพื่อนกลุ่มนี้ก็เลยสำคัญมากๆ กับชีวิตเบล (ปิดท้ายน้ำตาไหลกับมิตรภาพเพื่อน)