น้องเพลง โพสต์กำหนดการงานศพ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ

สร้างความเสียใจต่อคนครอบครัวและคนสนิทที่รักเป็นอย่างมาก สำหรับการจากไปของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม โดยเฉพาะลูกสาว เพลง ชนม์ทิดา ที่จากคุณพ่อเสีย เธอก็ได้โพสต์ ถึงพ่อเอ๋ ที่หลายคนอ่านแล้วต่างเศร้าและปาดน้ำตาไปตามๆ

ซึ่งมีข้อความว่า “I never knew this would be our last song when I made this present for you on your birthday. If I could get another chance, Another walk, another

dance with him. I’d play a song that would never ever end How I would love love to dance with my father again. (หนูไม่เคยรู้เลยว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายของเรา หนูทำของขวัญชิ้นนี้ให้พ่อในวันเกิด ถ้าหนูได้รับโอกาสอีกครั้งหนูจะไปเดินเล่นกับพ่อ เต้นรำกับพ่อ และจะเล่นเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อน หนูอยากเต้นรำกับพ่ออีกครั้งค่ะ)

ล่าสุด น้องเพลง ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมของตัวเอง เป็นกำหนดการงานศพของพ่อเอ๋ พร้อมกับเขียนแคปชั่นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ว่า “กราบขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อ เพลง คุณแม่ และครอบครัวของเรา…กำหนดการงานของคุณพ่อค่ะ #CA28” ซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจน้องเพลง อย่างล้นหลาม