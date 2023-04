ลิซ่า BLACKPINK บินกลับไทย ฉลองวันเกิด 26 ปี เดียร์น่า ฟลีโป ร่วมปาร์ตี้

บินกลับมาไทยแบบไร้ผู้ติดตาม สำหรับนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ที่กลับมาเฉลิมฉลองวันเกิด อายุ 26 ปี เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้แบบไพรเวทกับครอบครัว และคนสนิทเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีแฟนคลับจำได้อยู่ดี และ ลิซ่า ได้โพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัว lalalalisa_m พร้อมกับมีข้อความว่า “Sweet 26th🎂🎀🎈”

กับลุกส์สดใสในชุดโบว์ไล่ขนาดต่างๆ สีชมพู พร้อมผูกโบว์สีแดงบนศีรษะ มีแฟนๆ ต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดกันจำนวนมาก รวมถึงศิลปิน-ดาราชาวไทย ที่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างคับคั่ง

แต่งานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดปีนี้ ก็ไม่พลาดที่พี่สาวคนสนิทอย่าง เดียร์น่า-ฟลีโป ก็ได้มาร่วมฉลองวันเกิด ลิซ่า ด้วยเช่นกัน พร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า “Belated Happy birthday to my girl lili @lalalalisa_m may you be the happiest girl on earth love love love”

สุขสันต์ย้อนหลัง วันเกิด ถึงสาวน้อยของฉัน lili 💘ขอให้เธอเป็นสาวที่มีความสุขที่สุดในโลก! 🥰 รัก รัก รัก”

เดียร์น่ามาพร้อมกับเค้กวันเกิดสุดอลังการ จากร้าน Er Te Café” (เออร์ เต คาเฟ่) รังสรรค์ผ่านเชฟดีกรีเป็นเค้กดีไซเนอร์ การันตีด้วยรางวัล Best of Gold ในงานประกวดเค้กระดับโลก Cake International ที่ช่วยกันดีไซน์และใส่ใจทุกรายละเอียด ซึ่งเค้กดังกล่าวใช้ 4 คนทำ และใช้เวลาในการทำถึง 3 วัน

ขอบคุณไอจี