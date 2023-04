น้ำฝน กุลณัฐ ประกาศข่าวดี ท้องลูกคนที่ 2 น้องทาเรียจะมีน้องแล้ว

ประกาศข่าวดี ตั้งท้องลูกคนที่ 2 สำหรับนักแสดงสาว น้ำฝน กุลณัฐ ได้โพสต์รูปภาพอัลตร้าซาวด์ หลังพยายามมีลูกอีกคนด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดยาที่บ้านเองวันละ 5 ขวดเข้าที่ท้อง เนื่องจากมีอายุ 46 ปีแล้ว จึงต้องพยายามอยู่หลายรอบ และรอลุ้นด้วยความเซอร์ไพรส์

ล่าสุด น้ำฝน โพสต์รูปภาพด้วยความดีใจ พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ทาเรียมีน้องแล้ววววว… Number two is on the way #talyawinter”

งานนี้เพื่อนๆ ในวงการ รวมถึงชาวโซเชี่ยลแห่ยินดี อาทิ “กรี๊ดดดดด ดีใจด้วยคะ” , “ว้าววววว ยินดีด้วยจ้า” , “Congrats ka p fon” , “WOW!! ขอแสดงความยินดีด้วยน๊าา”