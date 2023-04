โพสต์ส่งสัญญาณ หนิง ปณิตา โพสต์ล่าสุดทำหลายคนสงสัย โยงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่หรือไม่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ โผล่คอมเมนต์

สงกรานต์ปีนี้ หนิง ปณิตา เผยโมเมนต์ไปพักผ่อนกับเพื่อนๆคนสนิท พร้อมด้วยลูกสาว โดยยังไร้เงา จิน สามี ล่าสุดเจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความเหมือนส่งสัญญาณเรื่องการมูฟออนด้วยว่า MOVE ON DO BETTER พร้อมแคปชั่นว่า “Do Better” และหัวใจสีขาวหนึ่งดวง ทำเอาหลายคนโยงว่าเป็นเรื่องชีวิตคู่หรือเปล่า

ท่ามกลางเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ ทั้งส่งหัวใจ ทั้งให้กำลังใจ อาทิ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ก็เข้ามาส่งหัวใจให้ ด้าน ฮาน่า ทัศนาวลัย ก็ส่งอิโมจิชูนิ้วสู้ๆ รวมทั้ง ดีเจอ๋อง ก็ส่งหัวใจรัวๆเช่นกัน เป็นต้น