น้ำฝน กุลณัฐ อัพเดตท้อง2 ผ่านมาครึ่งทาง แฟนคลับแห่ยินดี ชมท้องสวยมาก

ก่อนหน้านี้ได้ออกมาบอกข่าวดีว่ากำลังจะมีน้องให้ ‘น้องทาเรีย’ โดยมีข้อความว่า Number 2 is on the way สำหรับ น้ำฝน กุลณัฐ ซึ่งโพสต์ก่อนหน้าเป็นรูปน้องทาเรียถือฟิล์มอัลตร้าซาวด์ ท่ามกลางความปลื้มปริ่มของครอบครัว รวมถึงเพื่อนพ้อง แฟนคลับที่ร่วมแสดงความยินดีกันคับคั่ง

ล่าสุด (17 เม.ย. 66) น้ำฝน ได้โพสต์รูปภาพอีกครั้งหนึ่ง ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @namfonkullanut พร้อมกับมีข้อความว่า “ครึ่งทางละ🤰…Another half way to go✌🏼😅” อัพเดตครรภ์ให้แฟนๆ ได้ชื่มชมกัน ซึ่งเป็นภาพของเจ้าตัวอวดรูปร่างและขนาดของท้องที่ขยายใหญ่อย่างเห็นได้ชัด

และเช่นเคยสำหรับโพสต์นี้มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมาก รวมทั้งอวยพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ รวมถึงยังได้รับคำชมอีกว่า ตั้งท้องครั้งนี้ว่า แม่สวยออร่ามาก😍 และ ท้องสวยมากเลยค่ะ เป็นต้น

ขอบคุณรูปจากไอจี