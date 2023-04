แซ่บมาก! แพทรีเซีย อวดท้องกลม ถ่ายแฟชั่นคุณแม่ใกล้คลอด

ถึงจะเป็นว่าที่คุณแม่ใกล้คลอด แต่ความสาวของนางเอกสาว แพทรีเซีย กู๊ด ดูสวยเปร่งปรั่งขึ้นจนผิดหูผิดตา ไม่รู้ว่าได้คุณสามี โน๊ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ดูแลดีเป็นพิเศษ หรือเพราะว่าได้ลูกสาวฮอร์โมนจึงส่งมาถึงแม่

ตอนนี้อายุครรภ์ของแพทรีเซีย จะ 28 วีคแล้ว ว่าที่คุณแม่ก็ยังไปรับลมหนาวที่ต่างประเทศอย่างสนุกสนาน ล่าสุดแพทรีเซียปล่อยภาพแฟชั่น ที่ตนเองตั้งใจถ่ายก่อนคลอดเพื่อเก็บไว้ดู

โดยแฟนชั่นชุดนี้สาวแพทรีเซีย เขียนแคปชั่นว่า A little maternity shoot to celebrate how far we’ve come ❤️ #28weekspregnant #babygirl #bumpdate เรียกว่าสวยแซ่บผิดหูผิดตามาก

ขอบคุณรูปจากไอจี : patriciagood