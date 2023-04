เวียร์ ปลื้ม วันเกิดปีนี้มีสมาชิกเพิ่ม ลูก-เมีย เติมเต็มความสุข เป็นของขวัญสุดพิเศษ!

เวียร์ ปลื้ม / 38 ปี บริบูรณ์ สำหรับ เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ พระเอกหนุ่มชื่อดัง ที่ปัจจุบันกลายเป็นพ่อบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ แต่งงานมีภรรยาที่อบอุ่น มีลูกสาวที่น่ารักมาเป็นโซทองเติมเต็มให้กับครอบครัว

ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีนี้ เวียร์ ได้โพสต์รูปลงไอจี ระหว่างวิดีโอคอลกับคุณแม่ ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดวันเดียวกัน พร้อมกับมีข้อความอวยพรว่า “เป็นวันเกิดของเรา 2 คน อีกหนึ่งปีที่พิเศษกว่า คือครอบครัว “คณารศ” ของเรามีสมาชิกมาเพิ่มอีก2 นะครับแม่

เรามีวิกกี้ และวิริน มาเพิ่มเติมความสุขให้อย่างงดงามจริงๆ ผมขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแบบนี้ตลอดไปนะครับ ผม วิกกี้ และวิริน รักคุณย่านะครับ😍

ด้าน คุณแม่พลอยไพลิน ก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรลูกชายด้วยเช่นกันว่า “สุขสันต์วันเกิดครับผม 🎂🎈🥂ปีนี้เป็นปีที่พิเศษของครอบครัวเรา แม่ขออวยพรให้ลูกและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง กิจการงานเจริญรุงเรือง เป็นที่รักของทุกคน มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้ว รักษาไว้ให้ดีๆครับ What an amazing day for you and our families. รักลูกมากๆครับ Love you all so so much ❤️🥰🤗🍷🌹

และ วิกกี้ พีมนต์ญา ภรรยาของเวียร์ ก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรสามีด้วยเช่นกัน มีข้อความว่า “Happy Birthday นะคะเบบี๋ ขอให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสุขของป๊านะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และคิดสิ่งใดขอให้สมพรปรารถนาทุกประการนะคะ หนูและลูกรักป๊าๆๆ มากๆๆ ค่ะ

ปีนี้ปาป๊าอยากได้ต้นไม้เป็นของขวัญวันเกิด หนูและลูกเลยจัดให้ ปลูกและเติบโตไปด้วยกันนะคะ เลิฟยู

ของคุณรูปจากไอจี