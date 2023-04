ดาวค้างฟ้า ‘ชู ฉี’ ฉลองวันเกิดครบรอบ 47 ปี ถ่ายภาพคู่กับเพื่อน ๆ ในวงการ ทำชาวเน็ตตกใจ ถ่ายคู่กับพระเอกดังยุค 90s เปลี่ยนไปแทบจำไม่ได้

หากใครเติบโตมากับภาพนตร์ในยุค 90 – 2000s จะต้องรู้จักและคุ้นเคยเคยกับชื่อของ “ชู ฉี” นางแบบและนักแสดงชาวไต้หวันอย่างแน่นอน

“ชู ฉี” มีฉายาในแวดวงบันเทิงคือ “ฟันนี่ หลิน” หรือ “ฟันนี่ ชู” มีผลงานทั้งหนังและละครมากกว่า 100 เรื่อง โด่งดังจากเรื่อง “Viva Erotica (1998)” และก้าวสู่ระดับอินเตอร์ในฐานะนางเอกหนังเรื่อง “The Transporter (2002)” จากนั้นเราก็เห็นหน้าเธอในวงการฮอลลีวูดอยู่เรื่อย ๆ

ล่าสุด 16 เม.ย. ที่ผ่านมา ชู ฉี ได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดอายุ 47 ปี ลงอินสตาแกรม (sqwhat) ระบุว่า “4/16 วันแดดออก ️ Happy วันเกิด to me all wishes come true ขอบคุณทุกคนที่รักฉัน”

เป็นภาพของเธอหลายภาพ ทั้งภาพคู่กับเค้ก ดอกไม้ และเพื่อน ๆ โดยภาพที่เกิดประเด็นให้ชาวเน็ตสนใจมากที่สุดคงเป็นภาพที่เธอถ่ายคู่กับ “โทนี่ เหลียงกาไฟ” และ “จาง อี้ชิง EXO”

เพราะชาวเน็ตรู้สึกตกใจกับรูปลักษณ์ภายนอกของ เหลียง กา ไฟ วัย 65 ปี ที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่น แฟนๆ ต่างอุทานหลังจากเห็นมันว่า “ใช่เหลียงกาไฟจริง ๆ หรือเปล่า”

โชคดีที่สิ่งที่ดึงดูดแฟน ๆ ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นทักษะการแสดง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพการแสดงของ เหลียงกาไฟ แน่นอน

“โทนี่ เหลียงกาไฟ” หรือ “เหลียง เจียฮุย” เป็นนักแสดงชายชาวฮ่องกงชื่อดัง ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ผลงานชื่อดังเช่น “Cold War”, “God of Gamblers 2”, “Empire of Money” และ “Tiantian Detective Di Renjie”

ที่มา: ctwant