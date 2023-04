ตัวมัมมาเอง! พลอย เฌอมาลย์ ประกาศแล้ว สัมพันธ์ โต้ง ทูพี ไม่ปล่อยให้เดานาน

มีภาพอยู่สังสรรค์ด้วยกันออกมาให้เดาความสัมพันธ์กันสักพักใหญ่ สำหรับ แร็พเปอร์หนุ่ม โต้ง ทูพี และ นางเอกสาว พลอย เฌอมาลย์ อีกทั้งฝ่ายชายยังโพสต์รูปคู่แบบใกล้ชิดสนิทสนม จนหลายคนแซวว่ามากกว่าเพื่อนร่วมแก๊งแล้ว ทำเอาแฟนคลับจิ้น และเชียร์หนักมาก

ก่อนหน้านี้ก็พอจะมีรูปโมเมนต์น่ารักๆ ของทั้งสองคนที่ฝ่ายหญิงไปนั่งดูคอนเสิร์ต หรือคลิปในไอจีสตอรี่ที่ไปออกกำลังกายด้วยกัน ยิ่งเป็นการย้ำความสัมพันธ์เข้าไปอีก

ล่าสุด พลอย เฌอมาลย์ ระดับตัวแม่แห่งวงการ ก็ไม่รอให้เดาให้ค้างคากันนาน ได้โพสต์รูปคู่บ้าง พร้อมแคปชั่น “I told the stars about you 😊” งานนี้เพื่อนพ้องต่างเข้ามาส่งหัวใจกันรัวๆ แน่นไอจีเลยทีเดียว

รวมถึงเพื่อนสนิทที่เข้ามาคอมเมนต์ ให้แฟนคลับแน่ใจแล้วว่าไม่ได้คิดไปเอง หรือตีความผิดแน่นอน ยกตัวอย่าง พลอย หอวัง ที่คอมเมนต์ว่า “ให้มันจบ” , พลอย ชวพร ที่พิมพ์ว่า “โอ้ยยยยยย🥰🥰🥰” คารีสา ที่บอกว่า “ตัวมัม #รุ่นนี้แล้วอะเนอะ 🔥” รวมถึง มะตูม ที่อวยพรเป็รเรื่องเป็นราวเลยทีเดียว “ดีใจด้วยนะพี่พลอย พี่โต้ง❤️ คืนนั้นพวกยูโครตน่ารักเลย มีความสุขมากๆ นะครับ” เป็นต้น

ขอบคุณรูปจากไอจี