โพสต์คลิปเบลล่าส่งหัวใจให้เลย เมืองในฝันส่องโพสต์ล่าสุด ปราง กัญญ์ณรัณ หนีร้อนเมืองไทยอินเลิฟสวิตเซอร์แลนด์

ท่ามกลางดีกรีร้อนระอุของเมืองไทยช่วงสงกรานต์ เลดี้ปรางคนสวยหวาน นักแสดงสาว ปราง กัญญ์ณรัณ บินไปรับความชิลเย็นสบายกับเมืองในฝันทริปสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนสุดสวยงาม โดยเจ้าตัวเผยภาพสวยๆ และบรรยากาศดีที่สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมติดแฮชแท็ก #IneedSwitzerland

#inLOVEwithSWITZERLAND #SEASwitzerland

พร้อมทั้งเผยบรรยากาศวิวของประเทศในฝันของหลายคน ปราง ยังเผยภาพวิวดังสุดสวยของสวิตเซอร์แลนด์ Harder Kulm – Top of Interlaken เป็นวิวสูงภูเขาสวยปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน โดยสาวปรางยังเผยภาพแอบเซ็กซี่เบาๆท่ามกลางความเย็นสบาย พร้อมโชว์เมนูอาหารแต่ละมื้อน่ารับประทานมากๆ

ปราง ยังโพสต์คลิปได้ลองสิ่งใหม่ ขึ้นไปบินอยู่บนท้องฟ้าเห็นภาพวิวงดงาม พร้อมบอกด้วยว่า บางทีการได้ทำอะไรที่เราไม่คิดว่าจะทำ มันก็เหมือนเป็นการพาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ ตอนอยู่บนนั้นรู้สึกไม่ต้องคิดอะไรเลย ลืมทุกเรื่อง แล้วก็อยากลงมาด้วยความรู้สึกใหม่ๆ ขอบคุณที่พาตัวเองขึ้นไป มันดีมาก ได้กรี้ดดดังมากเช่นกัน Probably one of the craziest thing i’ve ever done #วิดีโอบนนั้นโพสถัดไปนะรอชมได้เลยย @skywingsparagliding #skywingsparagliding

ขณะที่โพสต์คลิปน่ารัก พร้อมแคปชั่นว่า Spring comes but we bye bye bye โดย สาวเบลล่า ราณี ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้ด้วย พร้อมกดไลก์ ก่อนโพสต์ล่าสุดวันที่ 19 เมษายน ขณะไปล่องเรือในทะเลสาบทริปสนุกสนานมากๆ