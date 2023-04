iQIYI (อ้ายฉีอี้) จัดงานครั้งใหญ่ เปิดตัว iQIYI Original 2 โปรเจ็กต์ทั้งซีรีส์และเรียลลิตี้ Oh No! ผีแซดกับแบดบอย และ The Hidden Character (THC)

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าว “iQIYI Asia Press Day in BKK” Oh No! Here Comes The Hidden Character with Be On Cloud เพื่อโปรโมท 2 โปรเจ็กต์ใหญ่ ของอ้ายฉีอี้ ได้แก่ iQIYI Original ซีรีส์เรื่อง Oh No! ผีแซดกับแบดบอย และ iQIYI Original เรียลลิตี้โชว์ The Hidden Character (THC) ซึ่งจัดขึ้น ณ W Bangkok Hotel ห้อง Great Room iQIYI

ครั้งนี้ iQIYI(อ้ายฉีอี้) จัดใหญ่จัดเต็ม ขนกองทัพนักข่าวจากทั่วเอเชีย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนแล้ว ยังได้รับเชิญนักแสดงนำของเรื่อง Oh No! ผีแซดกับแบดบอย ได้แก่ เจิง จิ้งหัว และ วิเวียน ซ่ง นักแสดงรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง และมีความสามารถด้านการแสดง ผ่านผลงานที่สร้างชื่อไว้ อาทิ เจิง จิ้งหัว (จากภาพยนตร์ ชื่อที่สลักไว้ใต้หัวใจ Your Name Engraved Herein) นางเอกสาวสวย วิเวียน ซ่ง (จากภาพยนตร์ กาลครั้งหนึ่ง…ความรัก Our Times)

บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักแสดงทั้ง 2 ท่าน โดยการสัมภาษณ์พูดคุยบนเวทีเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ เจิง จิ้งหัว เผยว่า “นี่เป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของผมตื่นเต้นมากที่จะได้มีโอกาสที่จะมาพบกับสื่อมวลชนและแฟนๆ ชาวไทย การเดินทางมาโปรโมทซีรีส์ของผมในครั้งนี้ ผมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสไปเดินตลาดไนท์มาร์เก็ตชิมอาหารไทย เสียดายที่ไม่ได้มาช่วงสงกรานต์ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาอีกอย่างแน่นอน”

ด้าน วิเวียน ซ่ง เผยว่า “ได้เคยเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่ก่อนหน้านี้แต่สำหรับการมาในครั้งนี้เป็นการทำงานโปรโมทซีรีส์เป็นครั้งแรกตอนแรกได้ยินว่าที่ประเทศไทยร้อนมากแต่พอมาถึงก็ไม่รู้สึกร้อนขนาดนั้น พี่ๆ นักข่าวก็น่ารักเป็นกันเอง มาครั้งนี้ได้พูดภาษาไทยและทานอาหารไทย ถ้ามีเวลามากว่านี้ก็จะไปเที่ยวทะเล”

นักแสดงทั้ง 2 ท่านเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดและทิ้งท้ายขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆ ท่าน ทั้งนี้ คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ประจำประเทศไทย ขึ้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมกับนักแสดง

และที่พิเศษสุดๆ สำหรับการมาเยือนไทยในครั้งนี้ ทั้ง 2 นักแสดงได้จัดงาน Meet & Greet ซีรีส์ Oh No! ผีแซดกับแบดบอย ครั้งแรกพร้อมกัน รวมถึงอีกหนึ่งนักแสดงไทยที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ นนกุล ชานน สันตินธรกุล ที่แม้จะมีอาการป่วยแต่ก็สปิริตแรง บุกมาร่วมในงาน Meet & Greet ด้วย เป็นอีกเซอร์ไพรส์ที่ฟินไปตามๆ กัน เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิด ร่วมทำกิจกรรมและร่วมเล่นเกม พร้อมเก็บภาพความประทับใจเอาไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย และสำหรับซีรีส์ Oh No! ผีแซดกับแบดบอย ซึ่งเป็นแนวแฟนตาซีคอมเมดี้ ฉายแล้ววันนี้ ทั้งพากย์ไทยและซับไทยบนแอปพลิเคชัน iQIYI(อ้ายฉีอี้) และ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น

หลังจากจบงานแถลงข่าวของ iQIYI Original ซีรีส์เรื่อง Oh No! ผีแซดกับแบดบอย แล้วก็ต่อเนื่องไปกับการเปิดตัวงานแถลงข่าว iQIYI Original เรียลลิตี้โชว์ The Hidden Character (THC) ซึ่งเป็นเรียลลิตี้โชว์ของทางค่าย “Be On Cloud” The Hidden Character (THC) หรือในเวอร์ชันของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) คือเวอร์ชัน UNMASKED เวอร์ชันที่มีเนื้อหาพิเศษเพิ่มเติมอรรถรสในการรับชม

Be On Cloud ได้ทำการ “Global Audition” เฟ้นหาชายหนุ่มทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จนได้ 11 หนุ่มที่ต่างสไตล์ ต่างคาแร็กเตอร์ หรือพูดได้ว่าเป็น “ตัวแสบ” มาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน และพวกเขาจะได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ทีมนักแสดง KinnPorsche The Series อย่างใกล้ชิด และครั้งนี้ เราจะได้เห็นบทบาทใหม่ของ มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง พี่คนโตของบ้าน Be On Cloud ในฐานะพิธีกรรายการเรียลลิตี้ และตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผู้ชมจะได้เห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ดราม่าที่เข้มข้น ความเป็นธรรมชาติ ความสมจริง ผ่านบททดสอบแสนโหดที่ต้องฝ่าฟัน หากใครสามารถชนะใจมหาชน จะได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่!

เปิดงานด้วยทีเซอร์รายการสุดเร้าใจสั่นสะเทือนวงการเรียลลิตี้ ที่ทำเอาขนลุกกันทั้งงาน ก่อนที่ ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ พิธีกรในงานจะเรียนเชิญ คุณปอนด์ กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารค่าย Be On Cloud, คุณปุ่น คณาธิป ลักษณาพิพัฒน์กุล Film and Series Production Senior manager, Producer , Be on Cloud ร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไปของโปรเจ็กต์นี้ รวมถึง มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง พิธีกร THC และทีมเขียนบทมือฉมัง ได้แก่ คุณเอก เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ ผู้กำกับ, นักเขียนบทจาก ฝัน-หวาน-อาย-จูบ, 13 เกมสยอง, ทองสุก 13 ฯลฯ, คุณอิสราภรณ์ คุณติสุข และคุณกนกพรรณ อรรัตนสกุล นักเขียนบทที่มีผลงานในวงการมาอย่างมากมายทั้ง Coffee Prince เวอร์ชันไทย, บางกอก ซีโร่, เล่ห์แค้น ฯลฯ ขึ้นพูดคุยบนเวที

โดย คุณปอนด์ เผยว่า “อยากทำเรียลลิตี้มานานมาก เราก็คุยกับปุ่น เขาก็อยากทำเรียลลิตี้ งั้นเรามาทำเรียลลิตี้ที่คิดเองทำเองดีกว่า เอาคาแร็กเตอร์จริงๆ ออกมา เพราะกว่าที่ 16 คนที่เล่น KinnPorsche The Series จะเอาตัวเองออกมา ก็หนักหนาก็เรียนรู้กันมาเยอะ เลยเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาทำ THC เราไม่ได้ต้องการคนที่จะมาเป็นไอดอล คุณไม่ต้องมีความสามารถ ไม่ต้องมีอะไรมาเลยก็ได้ แต่ถ้าคาแรคเตอร์คุณน่าสนใจ แล้วมาพัฒนาไปพร้อมกับเรา พร้อมกับเพื่อนๆ พร้อมกับแฟนๆ ที่เค้าดูอยู่ แล้วคอยบอกเขาว่าอันนี้ควร อันนี้ไม่ควร ผมว่ามันน่าสนใจ ถามว่า THC คืออะไร มันคือความเป็นตัวเอง คนดูจะรู้สึกมีเพื่อน มีน้อง มีคนที่เขารู้สึกว่าเขาเอ็นดู เห็นเขาพัฒนาขึ้น นี่คือคอนเซปต์ที่เราทำอยู่ครับ”

ฟาก คุณปุ่น เสริมว่า “เราคิดรูปแบบขึ้นมาใหม่ อยากทำรายการที่ไม่เคยมีมาก่อน เลยแบ่งเป็นหลายๆ Chapter ซึ่งแต่ละ Chapter ก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งคนดูเดาไม่ถูกแน่ๆ ความสนุกอยู่ที่เราจะได้รู้จักแต่ละคนที่มีคาแร็กเตอร์ที่ชัดเจนมาก ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะมาในแบบไหน และคนดูจะได้มีส่วนร่วมในการโหวตด้วย แต่จะเริ่มตอนไหนจะบอกอีกครั้ง”

ส่วน มาย ทิ้งท้าย “ตอนแรกรู้สึกตกใจ จริงเหรอ พิธีกรเรียลลิตี้มันไม่เหมือนที่เราคุ้นเคย คีย์ของรายการคือเรียลลิตี้ และ Hidden Character ตัวพิธีกรก็ต้องดึงบางอย่างที่เป็น Hidden Character ที่หลายๆ คนไม่เคยเห็นออกมาด้วย ความสดความเรียลต้องมี แค่จำคีย์เวิร์ดหลักๆ แต่ละตอน นอกนั้นก็ลุยไปเลย มันคือเสน่ห์นะครับ มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Magic Moment ยากนะครับเพราะไม่มีการฝึกซ้อมก่อน”

และไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยกับการแนะนำ 11 หนุ่มที่ผ่านเขาร่วมรายการ THC ได้แก่ มีโอ เอเธนส์ วีรพัฒนกุล, เจ็ท เจษฎากร บัณฑิต, เพิร์ธ พัธศรุต คุณเจริญ, แม็กซ์ ชนะชัย แสวงนิล, บั๊ม ภวัต อรรคเดชสกุล, เจเจ ปฏิภาณ เพื่องฟูนุวัฒน์, วูดดี้ ณัฐวุฒิ ไชยบูรณะพันธ์กุล, ล็อตเต้ ชัยยุทธ แผ่นชูเกียรติ, นิว ชุณวรรณ หมั่นดี, คอปเปอร์ ภูริวัจน์ โชติรัตนศักดิ์ และ ฟูไอซ์ ธนวัตร ชินวัตร ซึ่งทั้ง 11 คนเจอยิงคำถามสุดดุเดือด!! ที่ทำเอาคนฟังยังสะดุ้ง อาทิ เคยเป็นเด็กแว้นขี้เมา? ทิ้งแม่มาเพื่อเข้ารายการนี้? อดีตเป็นเด็กเอนฯ? ผ่านงานมามากมายแต่ไม่ดังสักที? โลกสวยจนโดนหาว่าปลอม? ไปศัลยกรรมเพื่อเข้ารายการ? อยากรวยเร็วๆ เลยมารายการนี้? โดยแต่ละคนตอบคำถามในสไตล์ของตัวเองได้อย่างเฉียบคม เรียกเสียงปรบมือดังสนั่น

ทั้งนี้ คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงโปรเจกต์สำคัญนี้ถึงการร่วมมือกันอีกครั้ง “เป็นออริจินัลเรียลลิตี้แรกของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย และอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญกับ Be On Cloud ต่อเนื่องจากความสำเร็จของออริจินัลซีรีส์ระดับปรากฏการณ์ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่ง The Hidden Character หรือ THC ก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากสื่อมวลชนและแฟนๆทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่เปิดตัวโปรเจกต์ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงในระดับสากล และเป็นโร้ดแมปที่น่าจับตามองในการสร้างศิลปินที่ทุกคนจะได้เห็นเสน่ห์และตัวตนแบบ UNMASKED รับรองว่าสมาชิกของเราจะได้เห็นเรียลลิตี้นี้ในทุกมิติทุกมุมมอง ครบ จุใจเต็มอรรถรส บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่เดียวเท่านั้นครับ”

ปิดท้ายด้วยบรรยากาศการถ่ายภาพร่วมทีมผู้บริหาร iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ Be On Cloud ทีมงาน และรุ่นพี่ Be On Cloud ทั้ง อาโป ณัฐวิญญ์, บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์, ต้า นันคุณ, อัส นิติธร, พงษ์ พงศกร, ปิง ธัชวิทย์, จ๊อบ ยศธร, น็อต ณัฐสิทธิ์ และ เพิร์ธ นคุณ ที่มาร่วมให้กำลังใจรุ่นน้องด้วย

ติดตามรับชม The Hidden Character (THC) ได้ทุกคืนวันเสาร์ ห้ามพลาดเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ก้าวแรก ตอนแรกวันเสาร์ที่ 22 เมษายน นี้ เวลา 21.30 น. ทางช่อง One31 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNMASKED บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และปิดท้ายด้วยบรรยกาศการร่วมรับประทานอาหารที่อบอุ่นและเป็นกันเองของทั้งสองโปรเจกต์และสื่อมวลชนจากต่างประเทศ.