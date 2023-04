ตีบทแตกกระจุย เก็บทุกรายละเอียดได้ครบทุกเม็ด ทำความรู้จัก ‘พัคอึนบิน’ จากผู้รับบททนายออทิสทิก สู่การรับรางวัล ‘Daesang’ รางวัลใหญ่สูงสุดของการแสดง

สิ้นเสียงคำประกาศอย่างเป็นทางการ “พัคอึนบิน” เธอเป็นนักแสดงผู้ได้รับรางวัล Daesang (แดซัง) จากซีรีส์ ‘Extraordinary Attorney Woo’ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของเวที Baeksang Arts Awards 2023 ในสาขาโทรทัศน์ เปรียบเสมือนเส้นชัยของเหล่านักแสดงทั่วเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ก็ว่าได้

“ชื่อของฉันไม่ว่าจะอ่านตามตรง หรือกลับด้าน ก็ยังเป็นอูยองอูค่ะ กนก บวบ นลิน ยาย วาดดาว อูยองอู”

คำพูดชวนติดหู ภาพจดจำหญิงสาวผู้เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางสมองในภาวะออทิสติกสเปกตรัม ส่งผลให้การแสดงออกทางร่างกายทั้งการพูด ท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเธอ ที่ใครต่างก็มองว่าเป็นตัวตลก เพียงเพราะเธอไม่เหมือนคนอื่น

ถึงแม้ภาวะโรคนี้ ที่อูยองอูต้องเผชิญตั้งแต่แรกเกิด ทว่ามันก็ยังมอบสิ่งที่พิเศษให้เธอมีแต่คนอื่นไม่มี นั่นคือการได้เป็นอัจฉริยะเหนือกว่าคนทั่วไปซึ่งมีไอคิวสูง และกลายเป็นทนายความออทิสแตกคนแรกของเกาหลีใต้

โดยถูกถ่ายทอดผ่านพัคอึนบิน นักแสดงสาวมากความสามารถ ที่สั่งสมประสบการณ์ ด้านงานแสดงมาตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านหน้าผ่านตาให้เห็น ในซีรีส์มานับครั้งไม่ถ้วน

แน่นอนว่าในซีรีส์เรื่องดังกล่าว เธอต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะเข้าถึงบทบาทสุดท้าทาย จนในที่สุดแสงสปอร์ตไลท์ส่องไปที่เธอ อย่างไม่มีข้อกังขา

สำหรับพัคอึนจิน เกิดวันที่ 4 กันยายน 2535 ที่ โซล ประเทศเกาหลีใต้ จบการศึกษาจา มหาวิทยาลัยซอกัง สาขา จิตวิทยาและการสื่อสารด้วยสื่อ เธอไม่ใช่คนหน้าใหม่ของวงการภาพยนตร์หรือซีรีส์เกาหลี เพราะได้ทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ และรับบทในซีรีส์โทรทัศน์หลายต่อหลายเรื่อง ในฐานะดารานำเด็ก หรือเป็นตัวละครหลักๆ ในฉบับอายุน้อย

เธอเป็นนักแสดงที่โลดแล่นอยู่ในวงการ มีผลงานซีรีส์ให้พิสูจน์ฝีมือมานับไม่ถ้วนตั้งแต่เด็กจนโต แต่จริง ๆ แล้วก่อนที่เธอจะมาเป็นนักแสดงจิ๋วในตอนนั้น พัคอึนบิน เคยเป็นนางแบบโฆษณาเด็กมาก่อนเมื่อปี 1996 ซึ่งตอนนั้นอายุเพียง 4 ขวบเองเท่านั้น

โดยบทนำบทแรกของเธอก็คือในงานโรแมนซ์ ข้ามเวลา Operation Proposal เมื่อปี 2012 แต่หลังจากนั้นเธอก็กลับไปรับบทสมทบในงานอีกหลายเรื่อง จนได้เล่นเป็นหนึ่งในตัวละครวัยรุ่น ของซีรีส์ที่ว่าด้วยกลุ่มวัยรุ่นอายุ 20 ต้นๆ เรื่อง Hello, My Twenties! ในปี 2016 ที่มีภาคต่อตามมาในปี 2017 ก็ได้รับการจับตามองมากขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา พัคอึนบินได้บทนำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจากงานอาชญากรรม-กฎหมาย Judge vs. Judge (2017) ตามด้วยงานระทึกขวัญ The Ghost Detective (2018) แต่ก็ยังเรียกว่าเป็นงานที่สร้างชื่อให้เธอได้ไม่เต็มปาก

จนกระทั่งซีรีส์ที่เธอเล่นได้รับความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจาก Hot Stove League งานดราม่าในโลกกีฬาที่ออกอากาศในปี 2019-2020 ซึ่งเป็นซีรีส์เรตติ้งสูงสุดของพัคอึนบิน ที่ทำได้มากกว่า 20%

ทั้งๆ ที่ออกสตาร์ตด้วยเรตติ้งแค่ 3% ก่อนจะไปคว้ารางวัลงานดราม่ายอดเยี่ยมมาครอง และเข้าชิงอีกหลายรางวัลในงานประกาศรางวัล The 56th Baeksang Arts Awards

ปี 2020 เธอรับบทมือไวโอลินในซีรีส์เพลง-โรแมนซ์ Do You Like Brahms? ซึ่งทำให้ได้รับรางวัล นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ของงานเอสบีเอส ดรามา อะวอร์ดส์ 2020 (2020 SBS Drama Awards)

แต่กว่าจะได้ลิ้มรสความสำเร็จอย่างเต็มที่ กลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นไปอีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ก็เมื่อรับบทในงานดรามา โรแมนซ์ ย้อนยุค “The Kings Affection” ในปี 2021 จากการสวมบทบาทเป็น องค์รัชทายาท บทเจ้าหญิงที่ต้องปลอมแปลงตัวเป็นชายในเรื่อง ซึ่งถือว่าเป็นอีกงานที่แจ้งเกิดเธอเป็นนักแสดงหญิงหัวแถวเต็มตัว

ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้รับเข้าชิงรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากหลายๆ เวที ทั้งจากงานเคบีเอส ดรามา อวอร์ดส์ 2021 และเข้าชิงดารานำหญิงยอดเยี่ยมในงาน The 58th Baeksang Arts Awards อีกด้วย

จนมาปีในปี 2022 เรียกว่าเป็นโอกาสทอง เปิดความท้าทายใหม่ ๆ กับการได้โชว์ความสามารถด้านการแสดงให้เห็นไปอีกขั้น ตีบทแตกกระจุย เก็บทุกรายละเอียดได้ครบทุกเม็ด จนแฟนซีรีส์ถึงกับเอ่ยปากชมไปตาม ๆ กันสำหรับปรากฏการณ์ ‘อูยองอู’ ส่งให้ ‘พัคอึนบิน’ คว้ารางวัลแดซัง เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนักแสดงในวัย 30 ปีสำเร็จ

และนี่คือความรู้สึกบางส่วน ที่เธอได้เปล่งออกมา ในงานประกาศรางวัล Baeksang Arts Awards 2023 ในครั้งนี้

“ตอนเด็กๆ ฉันเคยคิดว่า คงจะดีถ้าฉันไม่ล้มเลิกความฝัน ในการเป็นนักแสดงแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับรางวัลแดซังในสักวัน ขอบคุณที่ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงในวันนี้ค่ะ…

ฉันหวังว่าการพยายามทำความเข้าใจอูยองอู จะเป็นประสบการณ์ที่ดี ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับออทิสติกสเปกตรัม

และหวังว่ามันจะกลายเป็นประโยชน์ได้ พอๆ กับที่ทุกคนต่างมอบความสนใจและคำพูดดีๆ มาให้มากมาย”