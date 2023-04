เติมเน็ตมาดูคนรักกัน โต้ง-พลอย อินเลิฟหนักมาก ควงคู่ไปเที่ยวทะเลภูเก็ต พร้อมสาดความหวานฉ่ำ ทาครีมกันแดดให้กัน ให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อน

เรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับคู่รัก “โต้ง ทูพี” กับมัม “พลอย เฌอมาลย์” ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ออกมาบอกต่อหน้าสื่อ แต่ถ้าใครได้เห็นคลิปผ่านทางโซเชียลฯ ต้องบอกเลยว่า คู่นี้หวานมากจริงๆ ทำเอาแฟนๆ ฟินสุดๆ



ล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวภูเก็ต พร้อมทั้งโพสต์คลิปวีดิโอขณะที่หวานใจ ทาครีมกันแดดให้ พร้อมลงแคปชั่นว่า “Watchin sunset on the Beach is the best day”

ภายหลังจากที่ฝ่ายชายลงคลิปไป ด้าน พลอย รีบเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ว่า “ใช้ให้ทากันแดด แต่เราดูเหมือนคนหื่นเลยอ่าาา ลงอะไรไม่เคยถ้ามมมมม #เสียงสูง”

อย่างไรก็ตาม งานนี้ก็มีแฟนคลับแห่เข้ามาแซวทั้งคู่กันยกใหญ่ ลั่นมองไปทางไหนก็เห็นเป็นสีชมพู

“เหมือนเติมเน็ตมาดูเขารักกัน”



“โอ้ยตายอย่างสงบ ศพสีชมพู”



“คลั่งรักหนักมาก”