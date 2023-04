ชาอึนอู, บิวกิ้น และ เจฟ ซาเตอร์ ผนึกกำลังสร้างความสุข ในงาน KONNEC CON

Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์) จัดงาน ‘KonnecThai EVE’ 2023 งานแถลงข่าวที่นำพา 3 หนุ่ม ชาอึนอู, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ เจฟ ซาเตอร์ เอาใจแฟนคลับก่อนจะได้ไปชมโชว์สุดพิเศษ ในงาน KONNEC CON ก่อนใคร

โดย 3 หนุ่ม เดินพรมแดงมาทักทายกับแฟนคลับ ก่อนจะไปพบโชว์สุดสุดยิ่งใหญ่ที่เป็นการรวมตัวบนเวทีที่ทุกคนไม่ควรพลาดชม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “We connect the best of them to serve the best of you”

โดยภายในงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความอบอุ่น จากเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลัง 3 หนุ่ม กันอย่างแน่นบริเวณพื้นที่จัดงาน นอกจากนี้ ยังมีเหล่า ศิลปิน นักแสดง อาทิ เฟิร์น-ณนพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, บิ๊นท์-สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น, กั้ง-กรณ์ ศิริสรณ์, แพท-ณปภา ตันตระกูล และ นิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์

วง PROXIE, เก้า สุภัสสรา และ บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ ที่มาร่วมเดินพรมแดงภายในงาน พร้อมแสดงความยินดี กับ คุณ ยุน ซองจุน ผู้บริหาร Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์) อีกด้วย

นอกจากนี้ผู้จัดงานยังได้ร่วมกับ ชาอึนอู ทำการมอบหมวกพร้อมลายเซ็น ให้กับผู้ชนะการประมูล โดยผู้ชนะได้แก่ คุณภัทรนิธิ์ รุ่งเรืองวัฒนะชัย ด้วยยอดการประมูล 400,000 บาท รายได้จากการประมูลจะนำมอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก