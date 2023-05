ดังขนาดไหน เจอศิลปินที่ชอบก็ยังตื่นเต้น เปิดโมเมนต์ มิลลิ เจอไอดอล บ็อบบี้ iKON เสียอาการหนักมาก ชาวโซเชียลฯ แห่แซว ฮึบไว้อย่าร้อง

กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลฯ ที่ทำเอาแฟน ๆ พูดถึงกันไม่หยุด หลัง “มิลลิ ดนุภา” แร็พเปอร์สาวขวัญใจวัยรุ่นไทย มีรูปภาพถ่ายคู่กับ “บ็อบบี้ iKON” แร็พเปอร์นักร้อง นักแต่งเพลงชาวเกาหลีใต้ ซึ่งยังเป็นไอดอลที่สาวมิลลิชื่นชอบ

โดย ทวิตเตอร์ของ มิลลิ ชื่อ @millimak ได้ทวีตข้อความว่า “Bobby told me not to cry Also me : *crying asf*” (บ็อบบี้บอกฉันว่าอย่าร้องไห้นะ ขณะที่ฉันร้องไปแล้วแม่จ๋า)

งานนี้ภาพดังกล่าวถูกรีทวิต และมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ถึงสีหน้าของสาวมิลลิ ว่าทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เพราะดีใจ แต่ว่าฝืนที่จะต้องยิ้มถ่ายรูปไปด้วย เพราะได้เจอไอดอลที่ชื่นชอบ

เรียกว่า มิลลิ เป็นตัวแทนหมู่บ้านของแฟนๆ และนี่คือภาพน่ารัก ๆ ระหว่างศิลปินไทยและต่างประเทศ ที่เก็บอาการไม่ได้ เก็บทรงไม่อยู่จริง ๆ