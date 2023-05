เบิร์ด เทคนิค อวยพรวันเกิดให้ตัวเอง อายุครบ 37 ปี แฟนคลับส่งกำลังใจรัวๆ

ยังคงส่งความคิดถึงให้กันอยู่เสมอ สำหรับ เบิร์ด เทคนิค แฟนหนุ่มของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าใด ความรักที่มีให้กันก็ไม่ได้น้อยลงเลย อย่างจะเห็นได้จากเทศกาลต่างๆ ที่ผ่านมา ที่ เบิร์ด ยังคงโพสต์รูปวันวานเมื่อครั้งที่ยังอยู่ด้วยกันกับ แตงโม อยู่เสมอๆ ทั้งปีใหม่ วาเลนไทน์ หรือแม้กระทั่งเทศกาล สงกรานต์ ที่ผ่านมา

และล่าสุด วันที่ 1 พ.ค. 66 เป็นอีกวาระหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดของ ‘เบิร์ด เทคนิค’ เจ้าตัวได้โพสต์รูปพร้อมถือดอกไม้ ขณะอยู่ที่เก็บอัฐิของแฟนสาว พร้อมกับมีข้อความว่า “HBD to ME 37ขวบแล้วคับ”

แม้ปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ไม่มี แตงโม มาร่วมฉลองวันเกิดอย่างเช่นเคย แต่อย่างน้อยก็ยังมีแฟนคลับที่เข้ามารวมอวยพรวันเกิด และมากดหัวใจเพื่อให้กำลังใจอย่างท่วมท้น พร้อมกับมีคอมเมนต์ว่า “❤️❤️❤️ โมลงมา BD ด้วยแน่นอน” , “Happy birthday!! I hope your day is filled with lots of love and laughter! May all of your birthday wishes come true. Aamiin”

“HBDครับ​ มีความสุข​มากๆ​ สุขภาพ​แข็งแรง​ครับ” , “Happy birthday นะคะ จากนี้ไปขอให้เจอแต่สิ่งดีดี มีแต่พลังบวกในชีวิตนะคะ YourFc…😉🥂🎈🎉🎉☀️” , “Happy birthday 🎁” เป็นต้น

