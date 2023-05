น้องสามีโผล่กลางโพสต์ด้วย หนิง ลั่นแคปชั่นเด็ดโดนใจถึงเรื่องแฟนกับเพื่อนแท้ วงในเผยสาเหตุ อั้ม พัชราภา อันฟอล จิน เพื่อนเจ็บเราก็เจ็บ เมย์-กระแต ก็เคลื่อนไหวเช่นกัน

หลังเป็นประเด็นจับตานางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา เคลื่อนไหวอันฟอลโลว์ จิน จรินทร์ สามีหนิง ปณิตา โดยในรายการ ข่าวบันเทิงช่อง8 เผยสาเหตุว่า ทีมข่าวเราไปสืบมาว่า อั้ม อันฟอลโลว์ จิน เพราะเรื่องของ หนิง จริง แม้เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาก่อน หนิง โดยสนิทกันมา 30 ปี ขณะที่ จิน ยังฟอลโลว์ อั้ม อยู่ โดย อั้ม มาแบบนิ่งๆ เงียบๆ เพราะอย่างที่บอก เพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่ อั้ม คนเดียวที่อันฟอลโลว์ จิน พบว่า กระแต ศุภักษร และ เมย์ พิชญ์นาฏ เพื่อนสนิทของ หนิง ก็เคลื่อนไหวอันฟอลโลว์ จิน แล้วเช่นกัน

วันเดียวกัน ด้าน หนิง โพสต์ภาพกับเพื่อนสนิท ชาย อานันทวีป , ป๊อบ คำเกษม และ ไฮโซนัท ณัฐพล พร้อมแคปชั่นโดนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟนและเพื่อนด้วยว่า “A girl can survive without a boyfriend, but she can’t survive without a best friend @nut_nuttapol @chai_anandadvip @pop_khamgasem” โดย ดรีม น้องสาว จิน ก็เข้ามากดไลก์ด้วย

ขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาส่งหัวใจให้รัวๆ พร้อมสนับสนุนแคปชั่นของหนิง อาทิ เพื่อนแท้ ดูแลกันได้ , เพื่อนแท้ค่ะ เพื่อนที่คอยดึงเพื่อนยามเพื่อนไม่มีสติ เมื่อเพื่อนเสียใจคอยปลอบ และยามเพื่อนมีความสุขคอยดูเพื่อนมีความสุขอยู่ห่างๆ เป็นต้น