เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์เศร้าถึงพ่อ หลังรถชนดับสลด เผยไม่ต้องห่วง-เตรียมสานต่อความฝัน บอกพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว จะไปส่งพ่อไปสู่สุคติ

จากอุบัติเหตุสลด เมื่อนายบุญส่ง อัษฎมงคล คุณพ่อของภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ เบียร์ เดอะวอยซ์ นักร้องนักแสดงหญิงชื่อดัง ขับรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางเกาะกลางถนน บริเวณหน้าวัดสามพราน ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นเหตุให้เสียชีวิต เบื้องต้นคาดว่านายบุญส่งกำลังเดินทางกลับจากธุระและมุ่งหน้ากลับบ้านที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม สันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุอาจเกิดอาการหลับใน จึงทำให้พุ่งชนเกาะกลางถนนและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ล่าสุดเบียร์ เดอะวอยซ์ นักร้องนักแสดงหญิงชื่อดัง โพสต์ภาพคุณพ่อที่จากไปและข้อความลงในเพจ Bizcuitbeer ระบุว่า

“จริงๆ เราเพิ่งคุยกันว่าเดือนนี้จะไปหา แต่ไม่เป็นไรหรอก พ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว เบียร์กับน้องจะอยู่ช่วยเหลือกันแหละกันและทำตามความฝันกันต่อไปนะ วันพุธที่ 10 เบียร์จะไปส่งพ่อไปสู่สุคติ ที่วัดบางช้างเหนือ สามพราน ศาลาแม่เล็ก เวลา 4 โมงเย็นนะคะ ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงของทุกๆ คนด้วยเช่นกันค่ะ I’m gonna miss you and love you forever”