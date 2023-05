ปราง กัญญ์ณรัณ โพสต์เนื้อเพลงสุดจี๊ด อ่านแล้วสะดุ้ง เรื่องราวคุ้นๆ

เป็นประเด็นให้ถูกจับตามอง ขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อล่าสุด (6 พฤษภาคม 2566) ใน IG Story ของนางเอกสาว ปราง กัญญ์ณรัณ ได้มีการโพสต์เนื้อเพลง traitor – Olivia Rodrigo ซึ่งมีความหมายสื่อถึงคนทรยศ

โดยเนื้อเพลงดังกล่าว เล่าถึงผู้หญิงที่ถูกแฟนนอกใจ แอบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่น หรือทำมากกว่านั้น ในช่วงที่ยังคบกัน แม้รู้มาตลอด แต่ก็ทำเป็นไม่รู้ ต้องเงียบไว้ เพราะไม่อยากเสียเขาไป

“Yeah, I played dumb, but I always knew That you talked to her, maybe did even worse. I kept quite so I could keep you. And ain’t it funny how you ran to her… And ain’t it funny how you said you were friends ?” (ฉันทำเป็นไม่รู้ แต่ฉันรู้มาตลอด ว่าคุณคุยกับเธอ หรืออาจจะยิ่งกว่านั้น ฉันเงียบมาตลอดเพื่อจะได้ไม่เสียคุณไป แล้วมันไม่ตลกเหรอที่คุณวิ่งไปหาเธอ… และมันไม่ตลกเหรอ ที่บอกว่าคุณเป็นแค่เพื่อนกัน)

ไม่รู้ว่างานนี้สาว ปราง กัญญ์ณรัณ ตั้งใจสื่อถึงใครหรือเปล่า โดยในโพสต์ดังกล่าวยังได้มีการเบลอเนื้อเพลงท่อนที่บอกว่า “The second that we called it quits ?” ซึ่งสื่อถึงว่า “เขาไปหาผู้หญิงอีกคนทันทีที่เราเลิกกัน” อีกด้วย