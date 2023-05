อาการยังน่าห่วง เอส กันตพงศ์ หมดสติกลางอีเวนต์ ภรรยาวอนช่วยอธิษฐาน

แพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้ คนบันเทิงคนใกล้ชิดแห่สุขภาพแข็งแรงจู่ๆเกิดเหตุ พระเอกดัง ‘เอส กันตพงศ์’ วูบหมดสติกลางอีเวนต์ ภรรยาวอนช่วยอธิษฐาน ร่วมส่งกำลังใจเต็มโซเชียล

จากกรณี เอส กันตพงศ์ วูบหมดสติระหว่างการทำงานในอีเวนต์ของช่อง7 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 ที่ผ่านมา อาการยังน่าเป็นห่วง ซึ่งแพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้ โดยพระเอกดัง ช่อง7สี เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังจากเกิดอาการวูบ หมดสติ ในงานอีเวนต์ของช่อง ได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัว ว่าพระเอกวัย 36ปี กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจริง แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้

เบื้องต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวัน ผู้จัดการเปิดใจด้วยเสียงสั่นเครือว่า ตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว อยู่ๆเกิดเหตุจึงรู้สึกเป็นห่วง โดยแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ ส่วนงานทั้งหมดของ เอส ที่รับไว้แล้ว ทั้งที่จังหวัดนราธิวาส และ ประเทศฟิลิปปินส์ ต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อน ตอนนี้ได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับภรรยาของพระเอกหนุ่มด้วย

ด้าน “คริสติน่า วิงเคลอร์” ภรรยาชาวต่างชาติของพระเอกหนุ่มได้โพสต์ไอจีสตอรี่ข้อความว่า Please keep us in your prayers! We can fight this teerak You are strong “โปรดช่วยกันอธิษฐานให้พวกเราด้วย เราต้องสู้มันนะที่รัก คุณแข็งแรงอยู่แล้ว”