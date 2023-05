เปิดภาพพีกทั้งคู่ ดูออกไหมคนไหนใคร แหนม รณเดช ร่วมเฟรม ทิม พิธา ลั่นถ่ายกับท่านนายกฯ เชื่อทุกพรรคดีหมด

พรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้ว ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน นักร้องหนุ่ม แหนม รณเดช เปิดภาพคู่ แคนดิเดต นายกฯ ทิม พิธา เพื่อนประถมฯ พร้อมโมเมนต์สุดพีกในชุดเซิ้งกระติ๊บ พร้อมแคปชั่นหัวใจสีส้มและข้อความว่า

“โค้งสุดท้าย ….. ถ่ายกับท่านนายก-to-be ….. รูปนี้ท่านนายกส่งมาให้เป็นรูปตอน ประถม 1 ณ โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน ขอให้ได้ทำสิ่งดีๆนี้กับประเทศชาติอย่างสมหวัง …. และอย่ามีภัยพาลมาข้องแวะ รูปที่2 มาลงเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของทิม …. Goodluck my friend #ทุกพรรคดีหมดแหละไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศนี้ผมเชื่อ #เราต้องดีขึ้นซิ #ดูออกไหมคนไหนเป็นใคร ”

ด้าน ทิม พิธา ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า Thank you my friend! โดยมีคอมเมนต์แห่แซวภาพวัยเด็ก รูปแกงมาก แต่น่ารักมากพี่แหนม , ซ้ายทิม ขวาแหนม , รูปแรกคือพีคมากทั้งคู่ ทำไมใครจับให้แต่งหญิงเบอร์นั้นง่ะ เป็นต้น