กรี๊ดไม่ไหว! ใหม่ ดาวิกา ร่วมเฟรมกระทบไหล่ ไอยู เผยช็อตจุ๊บแก้มสุดน่ารัก

บินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงาน GUCCI Cruise 2024 Fashion Show ณ พระราชวังเคียงบก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ งานนี้นางเอกซูเปอร์สตาร์ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ได้แชร์โมเมนต์ที่ทำเอาเหล่าบรรดา ยูแอนา(ชื่อแฟนคลับไอยู)ในเมืองไทยกรี๊ดสนั่นไม่ไหว

เมื่อเจ้าตัวเผยคลิปกระทบไหล่ใกล้ชิดกับ ไอยู หรือ อีจีอึน นักร้อง-นักแสดง ชาวเกาหลี เจ้าของฉายา “น้องสาวแห่งชาติ” แถมด้วยช็อตที่อีกฝ่ายจุ๊บแก้ม โดยในคลิป สาวใหม่ ได้พูดว่า “แฮปปี้เบิร์ธเดย์” ก่อนจะทำปากจู๋พร้อมกับยื่นแก้มไปให้อีกฝ่าย ซึ่ง ไอยู ได้จุ๊บกลับทันที จน สาวใหม่ ร้องกรี๊ดออกมาด้วยความดีใจ

นอกจากนี้ ใหม่ ยังได้เขียนแคปชั่นกำกับว่า “Twins 16 May 💕 love you @dlwlrma I hope you like my birthday gift 🎁 wishing you all the best 🎂” ทั้งนี้ สาวใหม่ และ ไอยู ต่างก็มีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันคือ 16 พ.ค. โดย ใหม่ มีอายุครบ 31 ปี ในขณะที่ ไอยู มีอายุครบ 30 ปี(นับตามสากล)

ขอบคุณภาพ IG : davikah, dlwlrma, koreadispatch