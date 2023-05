มาดามแป้ง สวมชุดไทยสวยสง่า ร่วมเดินพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์

นอกจากนางเอกสาว “ชมพู่ อารยา” เจ้าประจำที่ได้ไปเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ 76แล้ว ก็มีอีกหนึ่งสาวเก่งและสวยตลอดกาล “มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ” ที่ได้ไปร่วมด้วยเช่นกัน โดย มาดามแป้ง ได้รับเชิญจากแบรนด์เครื่องประดับสุดหรู Boucheron

นอกจากนี้ เธอได้โพสต์ภาพไปร่วมงาน สวมชุดไทยสีทองสุดสง่างามบนพรมแดงเมืองคานส์ พร้อมแคปชั่นว่า “Golden hour at the 76th Cannes Film Festival Thank you Boucheron for inviting me, I had a lovely time.” และ “The Cannes red carpet has to be felt to be believed.”

จะสวยแค่ไหนไปชมภาพกันเต็มๆเลย