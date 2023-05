จิ้นวงแตก ทิม พิธา เปิดคลิป แอฟ เดินมากับพระเอกดังแห่โฟกัสลั่นเข้าเส้นชัย

แหกจิ้นกันเลยทีเดียวคลิปนี้แห่ส่องด้านหลังพ่อ จิ้นวงแตก ทิม พิธา เปิดคลิป แอฟ เดินมากับพระเอกหนุ่มคนดังแห่โฟกัสลั่นเข้าเส้นชัย

หลังกระแสจิ้นสนั่นทั้งคืนข้ามวันมาถึงวันนี้ (21 พ.ค.66) พ่อของส้ม ทิม พิธา โพสต์ภาพร่วมเฟรม นางเอก แอฟ ทักษอร พร้อมลูกๆ แคปชั่น “Good to see you today!” เรียกว่ากรี๊ดสนั่นทำเอาส้มละลายขอยอมเปิดทางให้ แอฟ แห่จิ้นทั้งคู่กันถล่มทลาย ทั้งกดไลก์คอมเมนต์สนั่นกลางโพสต์ว่าที่นายกฯ คนที่30

แต่ล่าสุดมี คลิป (ชมคลิป) ทำเอาหลายคนบอกว่าหรือจิ้นจะแตก แหกจิ้นแล้วหรือไม่ โดยเป็นคลิปขณะที่ ทิม จูงมือลูกสาวจะขึ้นลิฟต์ และ แอฟ เดินตามมาข้างหลังกับน้องปีใหม่ แต่งานนี้ที่ทำเอาหลายคนแห่โฟกัสทะลุ พ่อของส้มไป เพราะเห็นแม่แอฟเดินมากับ พระเอกหนุ่มคนดัง

ไม่ใช่ใครที่ไหน พระเอกหนุ่มคนดังมากความสามารถ นน นนกุล นั่นเอง โดย แอฟ ยังได้เดินเข้าไปทัก ทิม และ น้องพิพิม ลูกสาว ที่ยืนรอทักทายกันก่อนจะขึ้นลิฟต์แยกย้ายกันไป

โดยชาวติ๊กต็อกต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าโมเมนต์ แอฟ กับ ทิม ยังไงก็คือมิตรภาพเพื่อนกันมานาน แถมโฟกัสพระเอกหนุ่มที่เดินมากับ แอฟ อย่าง นนกุล ว่า นนกุล เข้าเส้นชัย กันเลยทีเดียว อาทิ

-นี่มองยังไงก็คือเพื่อน มิตรภาพที่ดี อีกอย่างแม่แอฟเดินมากับนนกุล

-ฉันมองแต่นนกุลเดินคุยเล่นกะแม่น่ารักมาก

-งานนี้นนกุลเข้าเส้นชัยค่ะ

-มีคนบอกพ่อส้มเขินแต่เราดูก็ว่าแค่เพื่อนทักทายกันเฉยๆ นะไม่มีอะไร

-คิดไปได้นะ ปกติมากเพื่อนก็แบบนี้แหละ

ขณะที่ก็ยังมีคนเชียร์พ่อของส้มอย่างต่อเนื่อง อาทิ

-จริงๆพ่อจะเช้าลิฟต์เลยก็ได้นะ แต่พ่อก็หันมารอ

-พ่อเขินหนัก สไลด์ขาเข้าลิฟต์

-นนกุลอ่ะเป็นน้องนะเราว่า ส่วนพ่อส้มอ่ะเป็นความลับในใจ

-สถานะแบบไหนก็ดีทั้งนั้นครับ..ผมมั่นใจว่าที่นายกของผม เขาจะเจอสิ่งที่ดี แน่นอนครับ

-ปีใหม่คะ หนูต้องเล่านะค้ะ

-ครูขา เด็กชายพิธาเสียอาการค่าา