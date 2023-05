เป็นภาพน่ารัก เมื่อทิม พิธา ว่าที่นายกฯ คนที่ 30 ถ่ายรูปคู่ “แอฟ ทักษอร” คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรอง ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองร้อนระอุหลังการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างก้าวไกล ต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้

โดยชาวเน็ตแห่แชร์ภาพที่ทิม พิธา แอฟ น้องปีใหม่ น้องพิพิม ร่วมเฟรมกัน โดย ทิม ได้เขียนข้อความว่า “Good to see you today” ที่มีความหมายว่า “ดีใจที่วันนี้ได้พบคุณ” ส่วนแอฟ ได้เข้ามาตอบว่า “เช่นกันค่ะ ดีที่พิพิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วย”

ทั้งนี้โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของทั้งคู่ ซึ่งเป็นเพื่อนและรู้จักกันมายาวนาน ซึ่ง ทิม พิธา เองก็ได้เดินทางไปร่วมยินดีกับครอบครัวของแอฟ ตั้งแต่คลอดน้องปีใหม่ และเมื่อ ต่าย ชุติมา คลอดน้องพิพิม ก็ได้พาน้องพิพิม ไปหาครอบครัวของแอฟ และร่วมเฟรมกันอีกด้วย

กลายเป็นภาพโมเมนต์ความอบอุ่นของเพื่อน ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่ม เพราะเคมีที่ดูเข้ากันได้ดีนั่นเอง แต่อย่างไรทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้าว่า เป็นเพื่อนกัน