มะปราง อลิสา เคลื่อนไหว ประกาศข่าวดีกลางไอจี พร้อมขอบคุณคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง

ยังเป็นที่จับตาของแฟนๆ ที่ติดตามข่าว สำหรับคู่รักดารา โอบ โอบนิธิ และ มะปราง อลิสา หลังถูกโยงข่าวลือ #คู่รักเสียงดีเลิกเงียบ เนื่องจากไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นเหมือนก่อน อีกทั้ง หนุ่มโอบ เพิ่งโพสต์ภาพตัวเองยิ้มและชู 2 นิ้ว เขียนแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองว่า “พี่โอบสู้ๆ นะ”

นอกจากนี้ในไอจี @noprivate.anymore ซึ่งเป็นไอจีรวมภาพถ่ายวิวจากกล้องฟิล์มของโอบ โดยมีภาพหนึ่งที่โพสต์ไปเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่จู่ๆมีการแก้ไขแคปชั่นว่า “What you did was wrong and you did it.” แปลได้ว่า “สิ่งที่คุณทำมันผิด และคุณยังทำมัน” ทำเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มโอบต้องการจะสื่อถึงอะไร แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากทั้งคู่ว่าเลิกกันแล้วจริงหรือไม่?!

ล่าสุด สาวมะปราง มีการเคลื่อนไหว ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุว่า “มีรถแข่งเป็นของตัวเองแล้วค่ะ! เพื่อนๆคนไหนสนใจมาลองได้นะ…แล้วก็ขอบคุณทุกๆ คนที่อยู่เบื้องหลังรถคันนี้นะคะ มากมายหลายคนเหลือเกิน …See you 7 HOURS ENDURANCE THIS WEEKEND! @bbmp.motorsport… Thanks for all supports 💖🐶🏎️🔥” ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมาย

ขอบคุณภาพ IG : alrisaa