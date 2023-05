วันเกิดสุดพิเศษ “ลิซ่า – โรเซ่” BLACKPINK อวยพรวันเกิด “เบสท์ คำสิงห์” กลางเวที แฟนคลับตื่นเต้น ตามแห่คอมเมนท์ยินดี ลั่นที่สุดในชีวิตบลิ๊งค์

เรียกว่าชีวิตติ่งคอมพลีทสุด ๆ สำหรับบลิ๊งค์ (ชื่อกลุ่มแฟนคลับวง Blackpink) ตัวยง อย่าง ‘เบสท์ – รักษ์วนีย์ คำสิงห์’ ที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ (27 พ.ค.) ได้มีการจัดคอนเสิร์ต ‘BLACKPINK BORN PINK BANGKOK ENCORE’ ที่ประเทศไทย รวมถึงตรงกับวันเกิดครบรอบ 23 ปีของสาวเบสท์พอดี

โดยเบสท์ก็ไม่พลาดที่จะจัดบัตรแบบเกาะติดขอบเวที อีกทั้งยังได้เข้าร่วมชมรอบซาวนด์เช็กแบบใกล้ชิด ซึ่งขณะร่วมชมรอบซ้อมซาวด์เช็ค ทางเบสท์ ได้ชูป้ายเขียนข้อความว่า “Today’s my Birthday”

และ “Can you say HBD to me pls” โดยเป็นการบอกสาวๆ ว่า วันนี้เป็นวันเกิดของตน



งานนี้เมื่อ ‘ลิซ่า’ และ ‘โรเซ่’ เห็นข้อความดังกล่าว ก็ต่างกล่าวว่า “Happy Birthday” พร้อมกับส่งจุ๊บ กลับมา ทำเอาเจ้าตัวถึงขั้นกรี๊ดสนั่น

นอกจากนี้ เธอยังเล่าโมเมนต์ในงานนี้ผ่านอินสตาแกรม “Bestkamsing”

“OMG!!!!! วันเกิดปีนี้ ขอบคุณนะคะ P’Lisa & P’Rosé Blackpink ..I love you!! #bornpinkencorinbangkok”