ธรรมดาโลกไม่จำ “เบเบ้ ธันย์ชนก” อวดหุ่นแซ่บ โชว์ท่าออกกำลังกายใหม่ “เออร์ซูล่าลอดห่วง” เหินฟ้าฉีกขา 180 องศา ฉบับตัวมัมตัวแม่ ทำไม่ยาก ทำตามได้ทุกคน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่รักในการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ชอบออกกำลังกายฟิตหุ่น เป็นชีวิตจิตใจ อย่าง “เบเบ้ – ธันย์ชนก ฤทธินาคา” เพราะไม่ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือทำกิจกรรมที่ไหน ก็มักจะมีการโชว์ความเฟิร์มของหุ่นมาให้เห็นเสมอ



ล่าสุด ตัวมัมตัวแม่ด้านออกกำลังกาย ก็ได้มาโชว์ความฟิตของร่างกายอีกครั้ง หลังบินไปเที่ยวไกลถึงมัลดีฟส์

โดยครั้งนี้มาในท่าใหม่สุดปัง “เออร์ซูล่าลอดห่วง” ด้วยการเหินฟ้าโชว์ลีลาท่ายาก ฉีกขา 180 องศา ขณะออกกำลังกาย พร้อมแคปชั่นระบุว่า “I took Ursula’s potion, got my legs then split legs on the aerial hoop เงือกมีขาแล้ว จะลงน้ำทำไม ขึ้นฟ้าสิคะ”



งานนี้หลังแชร์ออกไป แฟนๆ ถึงกับต้องขยี้ตาดูกันให้ดีอีกรอบว่า ท่านี้ใช่ท่าออกกำลังกายแน่นะ พร้อมแซวขำขันกันจำนวนมาก



“เบเบ้ทำได้ ทุกคนก็ทำได้ !!”

“สาธุ 99 เพิ่งเคยเห็น คนไม่มีกระดูก”

“สุดปัง ตัวมัม ตัวบิดา ปู ย่า ตา ทวด”