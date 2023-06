แห่อวยพรชมความสวยน่ารัก ยิ่งโตยิ่งสวย แจง เมีย แจ๊ส อวยพรวันเกิด แตงโม ลูกสาวโตแล้วสวยเลยลั่นไม่รู้จะดีใจหรือไม่อยากให้โต

ลูกสาวโตเป็นสาวสวยฮอตขึ้นทุกวันแล้ว แม่แจง ปุณณาสา ภรรยา แจ๊ส ชวนชื่น โพสต์คลิปสุดซึ้งอวยพรวันเกิด น้องแตงโม ลูกสาว ย้อนภาพตั้งแต่วัยเด็กน้อยกระทั่งค่อยๆโตจนถึงวันนี้ พร้อมข้อความความรู้สึกแม่เล่านาทีคลอดลูกสาว และคำอวยพรสุดซึ้งบอกรักลูกด้วยว่า

“You’ll always be my day1 Happy birthday my sweethearts @punnada_promyos เด็กน้อยของมี้ ดวงใจของมี้ มีความสุขมากๆนะลูก รักลูกค่ะ ยังจำได้เลยตอนคลอดหนู ฝนตกตกหนักมากไฟในห้องคลอดดับ คุณหมอบอกให้มี้ใจเย็นๆ ลูกปลอดภัยแน่นอน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกโตขึ้น มี้ก็ยังอยากให้ลูก ปลอดภัยทุกวัน รักลูกที่สุด”

พร้อมทั้งเผยโมเมนต์คุณยาย คุณแม่ พาลูกสาวไปฉลองวันเกิดกันอบอุ่น โดยมีภาพแม่แจงกับน้องแตงโมลูกสาว โตสวยน่ารักตัวเท่าคุณแม่แล้ว พร้อมแคปชั่นว่า “ในวันที่ลูก ตัวเท่ากันรองเท้าไซส์เดียวกัน ไม่รู้จะดีใจหรือ ชั้นไม่อยากให้โต อยู่ในจุดที่จะบอกว่า มีความสุข มากๆนะเพื่อน #misstangdiary” ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาอวยพรวันเกิด น้องแตงโมกันรัวๆ พร้อมแห่ชมความสวย