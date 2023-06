‘Barbie Girl’ จากวง Aqua เพลงดังสุดฮิตที่ไม่ได้อยู่ในหนัง Barbie เวอร์ชั่นคนแสดง และเคยโดนบริษัท Mattel ฟ้องมาแล้ว ข้อหาละเมิดและทำร้ายภาพลักษณ์

เรียกว่าใกล้วันฉายเข้ามาเรื่อย ๆ สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Barbie เวอร์ชั่นคนแสดง ที่มีกำหนดฉาย คือ 20 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

หากพูดถึงคำว่า “บาร์บี้” หลายคนต้องนึกถึงเพลงในตำนานอย่าง “Barbie Girl” ของวง Aqua ที่โด่งดังเป็นพลุแตกและกลายเป็นเพลงติดหูถึงปัจจุบัน

เพลงนี้มียอดวิวมากกว่าพันล้านครั้งบนยูทูบ แต่กลับไม่ได้รับเลือกให้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่า Mattel บริษัทผู้ผลิตบาร์บี้เคยฟ้องค่ายเพลงของวงนี้ ในปี 2002 ด้วยเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์และการทำร้ายภาพลักษณ์ของบาร์บี้

อ้างอิงจากเนื้อเพลงนี้ที่มีการกล่าวว่า “อยากจับ อยากจูบ อยากแก้ผ้าฉันตรงไหน อยากให้ฉันทำอะไรให้ก็ได้”

“You can brush my hair, undress me everywhere (คุณสามารถหวีผมฉัน หรือจะเปลื้องผ้าฉันได้ทุก ๆ ที่) Imagination, life is your creation (แล้วแต่คุณจะจินตนาการเหมือนเป็นชีวิตที่คุณสร้างสรรค์ได้)”

แต่สุดท้าย Mattel ก็ฟ้องไม่ชนะ เพราะศาลถือว่าคุ้มครองสิทธิในการ Parody (ล้อเลียน) ในปี 2009 บริษัทเลยซื้อเพลงนี้มาทำโฆษณาบาร์บี้แต่เปลี่ยนเนื้อเพลงให้ส่งเสริมผู้หญิงมากขึ้น