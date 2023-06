แห่ส่งกำลังใจ ใหม่ ดาวิกา ลั่นถ้ามันหมดใจแล้วอ่ะมันหมดจริงๆนะ

แห่ถามเกิดอะไรขึ้น แฟนๆส่งหัวใจให้ล้นหลาม เกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสุดฮอต แห่ส่งกำลังใจ ใหม่ ดาวิกา โพสต์ลั่น ถ้ามันหมดใจแล้วอ่ะมันหมดจริงๆนะ

นางเอกสุดฮอตเอวบางเฉียบ ใหม่ ดาวิกา ล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ของตัวเอง ระบุว่า “ถ้ามันหมดใจแล้วอ่ะมันหมดจริงๆ” ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ พร้อมส่งพลังบวกให้นางเอกสาวอย่างมากมาย อาทิ

อยู่ตรงนี้เสมอนะ , ส่วนเรานั้น ไม่หมดรักดาวิน้าาา , แต่ใจเราอยู่ที่เธอนะรู้ไหม , Love you more over 3000 , อยู่ตรงนี้นะ หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ บ้างก็เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น อาทิ what happened? เป็นต้น

งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับสาวดาวิ แต่เชื่อว่าคงผ่านไปได้แน่นอน เพราะกำลังใจจำนวนมากจากแฟนๆ และนางเอกสาวสายสตรองอยู่แล้ว