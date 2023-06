แฟนๆกรี๊ด แอฟ อวยพรวันเกิด นนกุล อยากให้หัวเราะเยอะขึ้น

แฟนๆร้องกรี๊ด เมื่อ แอฟ ทักษอร โพสต์ อวยพรวันเกิดของ นักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง นนกุล ชานน ซึ่งคู่นี้สนิทกันหลังจากทั้งสองได้ ร่วมงานกันในซีรีส์ หารักด้วยใจเธอ Find Yourself ด้วยกัน และยิ่งทำให้แฟนๆ จิ้นหนักเข้าไปเมื่อเห็นโมเม้นต์ต่างๆ ทั้งการคอมเมนต์หยอกล้อ และไม่นานมานี้ เพิ่งมีภาพ นนกุลถือผ้าพันคอให้แอฟ

แม้แอฟจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน แต่ล่าสุด ภาพและข้อความที่เธออวยพรอีกฝ่ายก็ทำเอาแฟนๆยิ้มและมโมกันไปไกล โดยเธอบอกว่า Wishing you nothing but the best HBD ! @nonkul ขอให้ถอนหายใจน้อยลง หัวเราะเยอะขึ้นนะคะ เซทเดียวกับปีที่แล้ว รูปคู่มีเท่านี้ และทางด้าน นนกุล ก็เข้ามาตอบกลับว่า ขอบคุณครับน้องเฟรชชี่ ทำเอาคอมเมนต์ แถมแซวให้แอฟ กับ นนกุล ไปถ่ายรูปคู่เซ็ตใหม่ได้แล้ว