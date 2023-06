ใหม่ ดาวิกา ไม่ทน! ฟาดชาวเน็ตบูลลี่หุ่น ถึงผอมแต่สุขภาพดี แนะเคารพในความต่าง ปู ไปรยา โผล่เมนต์ทันที

โดนชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องหุ่นถี่ๆ สำหรับนางเอกชื่อดัง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพเผยให้เห็นรูปร่างผอมบางอยู่บ่อยครั้ง โดยมีทั้งคนที่ชื่นชอบและเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เข้ามาบูลลี่รูปร่างว่าผอมแห้งไม่สวย ดูไร้เรี่ยวแรง แถมยังถูกมองว่าคลั่งผอมอีกด้วย

ล่าสุด สาวใหม่ โพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่ริมชายหาด อวดหน้าท้องแบนราบ แปะข้อความที่ทำเอาชาวเน็ตจอมบูลลี่หน้าชาเบาๆ ว่า “I love my body ฉันรักในหุ่นของฉันและฉันรู้ว่าฉันสุขภาพดีฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และฉันอิ่มท้องทุกวันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิว โลกใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันดังนั้นเราควรเคารพและควรยอมรับในความแตกต่างค่ะ Please be nice to eachother”

ก่อนที่เจ้าตัวจะเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “ถามว่าชาวเน็ตจะหยุดบูลลี่มะทุกคน?” งานนี้มีแฟนๆ เข้ามาให้กำลังใจมากมาย อาทิ มั่นใจในตัวเราค่ะ สู้ๆ ค่ะ สวยทุกรูปที่ลงค่ะ รักนะคะดาวิ, ยุคนี้ควรหยุดบูลลี่เรื่องรูปร่างกันได้แล้วเนอะ, อย่าไปสนใจคำพูดที่ไม่ดี อยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เสมอ, ผอมไม่ได้แปลว่าป่วย เป็นต้น รวมไปถึงดาราสาว ปู ไปรยา ที่เพิ่งโดนบูลลี่เรื่องหุ่นมาหมาดๆ เหมือนกัน โดยบอกว่า “Body positivity all the way”

ขอบคุณภาพ IG : davikah