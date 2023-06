โทนี่ แก้ว แชร์โมเมนต์หวาน ครบรอบแต่งงาน 3 ปี “ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไป”

โทนี่ แก้ว ครบรอบแต่งงาน 3 ปี / เผลอแป๊บเดียวคู่รักนักเดินทางอย่างพระเอกหนุ่ม โทนี่ รากแก่น และนักร้องสาว แก้ว จริญญา แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา 3 ปีแล้ว แต่ยังไร้แพลนมีเบบี๋ โดยแฟนๆ มักจะเห็นทั้งคู่ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่แปลกใหม่อยู่เสมอ

ล่าสุด โทนี่ และ แก้ว ได้โพสต์เซ็ตภาพคู่กันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความฉลองครบรอบวันแต่ง 3 ปี โดย โทนี่ ระบุว่า “Wish we could live together forever happy 3 years” ในขณะที่ แก้ว เขียนแคปชั่นกำกับว่า “You & Me. It’s a forever kinda thing. Happy 3 years”

งานนี้มีเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆ เข้ามาร่วมยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมาย อาทิ Happy anniversary TK, น่ารักมาก, ลงตัวที่สุด ชอบคู่น้องมาก, เป็นคู่รัก คู่เดินทางที่น่ารักมากๆ เลยค่ะ, คู่รักที่น่าร้ากกมาก คู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปนะคะ จะคอย support คู่น้องตลอดไปlove love เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : tonirakkaen, kaewjarin