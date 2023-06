ณเดชน์ เขยนอร์เวย์ พา พ่อญาญ่า ออกทริป แฟนๆ แห่เมนต์ เรียก พ่อตา เต็มปากเต็มคำ เขินมั้ย

เพิ่งกลับเมืองไทยได้ไม่กี่วัน ล่าสุดพระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ ก็ไปโผล่บ้านคุณพ่อของ ญาญ่า อุรัสยา ที่ประเทศนอร์เวย์ โดยทริปนี้ไม่มีแฟนสาว เพราะว่าเป็นการไปเที่ยวกับพ่อตาและเพื่อนๆของพ่อ

เขยนอร์เวย เขาเก็บภาพมาอวด พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า One of the most unforgettable experience to be a part of these gentlemen. Thank you to Daddy for an invitation to the “club”.

งานนี้แฟนๆ เข้ามาแซวณเดชน์กัยยกใหญ่ เพราะว่าเจ้าตัวเรียกพ่อญาญ่าเต็มปากเต็มคำว่าพ่อตา อาทิ ออกทริปกับคุณพ่อตาาาาา อูยยยยย 😁,ตอนพูดคำว่า พ่อตา เขินมั้ย ไม่รู้แหละแต่ชั้นเขิน, สุดยอดลูกเขยของพ่อตา😍,คุณลูกเขยกับคุณพ่อตาน่ารักจัง ได้เห็นหน้าเห็นหนวดละ ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : kugimiyas