กึ้ง เฉลิมชัย – ปราง กัญญ์ณรัณ โล่ง เคลียร์ความสัมพันธ์ หลังปกปิดมานาน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีภาพผู้บริหารหนุ่ม กึ้ง เฉลิมชัย หอบดอกไม้มาให้ดาราสาว ปราง กัญญ์ณรัณ ทำให้หลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ และปรางเองก็ตอบอะไรมากไม่ได้ กระทั่งเมื่อกึ้งเปิดตัวว่า ปรางคือศิลปินในค่าย ก็ถึงบางอ้อทันที และตัวปรางเองก็รู้สึกโล่งหลังจากที่ต้องปิดบังมานาน

ล่าสุด กึ้ง เฉลิมชัย บิ๊กบอส 411 Entertainment (โฟร์วันวัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) จัดงาน 4NOVEMBER 1ST PREMIER ONCE UPON A TIME WITH LADIIPRANG ณ PARAGON CINEPLEX SCREEN X THEATRE ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายหลังจบงานถือโอกาสให้กึ้งและปรางเปิดใจถึงกระแสข่าวนี้

ขออนุญาตถามถึงเรื่องที่มีข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้ อยากจะเคลียร์อะไรไหม?

กึ้ง: “ก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับ ด้วยความที่ว่าโปรเจ็กต์ของปรางเราเก็บเป็นความลับจริงๆ คือโปรเจ็กต์พิเศษแบบเนี้ยมันต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดี ถ้าสมมุติว่าเขาร้องไม่ผ่านมาตรฐาน411 เราก็จะไม่ให้เป็นศิลปิน แต่วันนี้เขาทำได้แล้ว”

แล้วเป็นยังไงบ้าง ช่วงที่มีข่าวด้วยกัน?

กึ้ง: “ผมชินแล้ว ผมแค่ห่วงน้องเฉยๆ”

ปราง: “หนูก็อยากบอกอยากอธิบาย แต่อธิบายมากก็ไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นยังไง”

แล้วเกร็งไหม?

กึ้ง: “คือเรื่องแบบนี้ผมผ่านมาหมดแล้ว ไม่สะทกสะท้านอะไรแล้วครับ ก็คือมีประสบการณ์”

ปราง: “มีคนมาถามเยอะมากค่ะ เราก็ตอบไม่ได้ด้วย ขนาดคนสนิทกันเราก็ยังตอบไม่ได้เลย ก็จะบอกแค่ว่าไม่มีอะไร แล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า เจ้านายหนูค่ะ”